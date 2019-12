Andrew Scheer deja la jefatura del Partido Conservador. ¿Quién podría ser su sucesor?

Después de una intensa presión por parte de su propio entorno partidario, Andrew Scheer renunció a la jefatura del Partido Conservador.

La presión no tenía nombres, pero corría soterrada tanto al interior del partido, como por los corrillos del Parlamento canadiense, donde Scheer es diputado de larga data, y ahora exlíder de la oposición, por el hecho que su partido es la segunda mayoría en el Parlamento canadiense.

Al interior y al exterior de su partido le han dado a entender a Scheer que él sería el culpable de la derrota que sufrió el PC en las recientes elecciones (Octubre 21, 2019), donde obtuvieron 121 puestos, a pesar que en términos de votos habrían ganado con 6.155.662, frente a los 5.915.950 del Partido Liberal, que sin embargo consiguió 157 diputados.

El partido de Justin Trudeau fue reelecto, pero perdió la mayoría absoluta.

Algunos veían en Scheer una cierta debilidad personal como jefe de partido capaz de ganar unas elecciones.

En Quebec, bastión todo el tiempo difícil para los conservadores, Scheer, sin embargo, se esforzó en estar presente bastante tiempo durante la campaña, a pesar que su francés lo traicionaba algunas veces.

En cierto modo sus propios partidarios le han criticado su calidad de conservador; y parece que su partido en muchos aspectos no fue claro, y dejaron al líder que se desenvuelva solo. ¿Qué podría decir un conservador sobre el aborto? Entre un sí y un no, tratando de agradar, Scheer se volvió un atado de nervios y finalmente declaró: «Personalmente son pro-vida, pero no haré nada sobre una legislación del abortamiento»; y para rematar entró en titubeos en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Algún medio ha dado entender como motivo de la dimisión de Scheer, ciertos hechos reñidos con la ética del partido, que habrían inclinado finalmente la balanza en su contra.

El sucesor

Andrew Scheer se mantendrá en el puesto hasta que su partido elija un nuevo líder y poco a poco se empieza a tener una idea de los candidatos que podrían lanzarse a las primarias.

Según el diario La Presse, el diputado Erin O’Toole, quien terminó tercero en la última campaña de liderazgo, ya está preparando su equipo para los próximos meses.

Peter Mackay, antiguo ministro de Justicia, también estaría haciendo las llamadas respectivas para medir el potencial apoyo que podría recibir.

En Quebec, sólo Gerard Deltell podría verse tentado a lanzarse a la campaña, aunque de momento ha declarado a la prensa local que está en «modo de reflexión» antes de tomar una decisión.