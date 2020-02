En fotos: Montreal bajo la nevada más fuerte de 2020

Pour la sécurité de tous, déneigez et déglacez complètement votre voiture avant votre départ. Pas d’igloos mobiles!



Non seulement c'est dangereux, mais c’est également interdit. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ (plus les frais).#ConduiteHivernale #SécuritéRoutière pic.twitter.com/GPDOo9IGVs