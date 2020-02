Mujer que tomó vuelo de Montreal a Vancouver es el sexto caso de coronavirus en Columbia Británica

Una mujer de 30 años de edad dio positivo en la prueba de COVID-19 (coronavirus), de acuerdo con lo que se dio a conocer este domingo. El Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica confirmó que se trata del sexto caso de coronavirus en esta provincia canadiense.

Lo particular de este caso es que la mujer estuvo en un vuelo de Air Canada, el pasado 14 de febrero, de Montreal a Vancouver. La aerolínea dio la información este domingo, aunque el centro de control de enfermedades había anunciado el sexto caso el jueves de la semana pasada.

Las autoridades sanitarias informaron que ya se pusieron en contacto con los pasajeros que estuvieron cerca de la mujer, así como con el personal del vuelo, como una medida de precaución.

La mujer vive en Fraser Valley, a una hora de Vancouver, pero estuvo recientemente en Irán, un país donde ha habido un brote importante del nuevo virus.

Justo este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que en Irán se han registrado 28 casos y cinco muertes por esta enfermedad.

El caso sorprendió a las autoridades de Columbia Británica, pues la mujer sólo estuvo en Irán y no en China o países asiáticos, donde se concentran la mayoría de los casos de coronavirus.

Se sabe que la mujer también estuvo en un hospital cuando llegó a Canadá por padecer síntomas similares a la influenza. Se encuentra aislada en su casa, recuperándose.

El viernes pasado, las autoridades sanitarias de este sector, enviaron cartas a las escuelas distritales indicando que uno de sus contactos pudo haber ido a la escuela antes de la que mujer fuera diagnosticada. En la carta se enfatizó que ninguna de las personas que estuvieron cerca de la mujer han mostrado síntomas de haber adquirido la enfermedad.

“No hay un riesgo de salud pública en las escuelas de la región. Tampoco hay evidencia que muestre de que el coronavirus esté circulando en la comunidad”, se lee en la carta, según reporta CBC News.

Autoridades del Aeropuerto de Montreal informaron, por su parte, que el avión despegó de la terminal Pierre Elliot Trudeau y que no saben cuánto tiempo la pasajera estuvo en el lugar.

Nuevo posible caso en Ontario

Entretanto, las autoridades de Ontario confirmaron otro posible caso de COVID-19 en Toronto. Se trata de una mujer que llegó a esa ciudad el viernes, procedente de China.

Explicaron las autoridades que es poco probable que la mujer pudiera infectar a otros con el virus, pues siguió el protocolo de utilizar una máscara durante su viaje.

Prepararse para una eventual pandemia

Este lunes la OMS advirtió que «debemos centrarnos en la contención del coronavirus, mientras nos preparamos para una posible pandemia».

«Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Además, se refirió al avance internacional de la epidemia. “El repentino aumento de casos en Italia, la República Islámica de Irán y la República de Corea es muy preocupante”.

La información más reciente de la OMS es que ya hay más de 78.000 casos confirmados de coronavirus en un total de 28 países.