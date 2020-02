CanadÃ¡: Â¿QuÃ© podemos hacer ante el nuevo coronavirus?

Un riesgo de pandemia ya fue advertido por la Organización Mundial de la Salud. Científicos y médicos de todo el mundo han celebrado la forma acelerada cómo las instituciones han logrado responder al COVID-19, pero el riesgo está latente.

Ante esta realidad lo mejor es estar prevenidos, tratando de evitar, sobre todo, el pánico y la desinformación. Es por ello que compartimos a continuación un resumen de las recomendaciones que los expertos en Canadá están dado a la población, como reporta The Globe and Mail.

Recurra a fuentes oficiales y con credibilidad

Si quiere mantenerse informado sobre el virus y sus consecuencias, recurra a fuentes oficiales y medios de comunicación con credibilidad. Los rumores se esparcen rápido en este tipo de situaciones y muchas veces terminan haciendo daño. Trate de tomar en cuenta sólo hechos y estadísticas dadas por agencias públicas y especialistas.

Incluso puede llamar a la Agencia de Salud Pública de Canadá al 1 833 784 4397 en el caso de que tengas dudas. Recuerden que en Quebec cuentan con el servicio de Info-Santé a través del 811.

Si ve contenido sobre el coronavirus en las redes sociales, tómese el tiempo de ver si la información compartida proviene de fuentes oficiales o de reportes médicos con credibilidad.

Sobre el uso de mascarillas o tapabocas

En Canadá, desde que se conoció sobre el brote de COVID-19, la venta de mascarillas ha estado en ascenso, pero las autoridades sanitarias se han estado preguntando si el uso de este tipo de productos puede ayudar a aumentar el pánico entre la población, sin ser un método 100 % efectivo para prevenir la enfermedad.

David Williams, doctor jefe del Departamento Médico de Ontario, dijo al respecto que nunca recomendaban a los ciudadanos utilizar mascarillas en público, básicamente porque muchas personas no las usan de forma adecuada. Si alguien con mascarilla toca su boca o nariz (por debajo de la misma), puede igualmente esparcir gérmenes. Están las mascarillas N95, que previenen que 95% de las partículas de la boca y la nariz salgan fuera de la mascarillas, pero estas no funcionan si no se ajustan bien al rostro. No sirven para niños ni para personas que tengan barba.

La forma más efectiva de detener la propagación del virus es, como siempre: lavar sus manos muy bien y de forma seguida.

Si debe viajar

Como sabemos, el gobierno de China restringió los vuelos a las áreas más afectadas por el coronavirus. Aerolíneas en Estados Unidos y Canadá suspendieron sus vuelos a este país asiático por unas semanas, mientras aeropuertos de todo el mundo ya cuentan con personal para evaluar a los viajeros, en el caso de que se presenten síntomas.

Si debe viajar, una buena higiene vuelve a ser la principal recomendación. Según las autoridades sanitarias de Ontario y Columbia Británica, esto es lo mejor que puede hacer en el caso de que tenga que viajar en los próximos días.

Si viaja a lugares donde hay casos de coronavirus, manténgase alejado de los sitios donde haya animales vivos, como mercados y granjas.

Lave sus manos de forma frecuente y efectiva.

Coméntele a un familiar o amigo si no se siente bien. Si siente algún síntoma antes de viajar fuera o de regreso a Canadá, dígale al personal del vuelo o a los oficiales de inmigración sobre su malestar, de tal manera que le puedan facilitar cómo tener atención médica.

Si siente algún síntoma antes de viajar fuera o de regreso a Canadá, dígale al personal del vuelo o a los oficiales de inmigración sobre su malestar, de tal manera que le puedan facilitar cómo tener Si nota síntomas una vez que esté en casa, llame a su doctor o vaya a un centro médico y comente a los médicos sobre su reciente historial de viaje. Fue justamente esto lo que hicieron los primeros pacientes canadienses y las autoridades sanitarias dicen que esto fue lo mejor, porque pudieron ser aislados de forma rápida, evitando así una mayor propagación.

Conozca los síntomas del coronavirus

Dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar. Sólo en casos extremos se pueden sentir síntomas similares a la neumonía. Las personas con mayor riesgo de complicaciones son: los trabajadores del sector salud, las personas de la tercera edad y los pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

La mayoría de las personas que han reportado síntomas en Canadá han resultado negativos. Si alguien se contagia, de acuerdo con los casos reportados, debería tener los síntomas en los cuatro días siguientes a la infección.

Empatía

Para la comunidad asiática de Canadá, este nuevo virus representa una forma de recordar episodios del pasado que no fueron agradables. En 2003, cuando se dio el brote de SARS, los mismos asiáticos del país experimentaron desde racismo hasta acoso. En 2003 no existían las redes sociales. En 2020 esto representa un factor adicional que complica la situación, sobre todo, debido la desinformación.

En casos de amenazas a la salud pública, el racismo y el acoso no ayudan en nada. Este fue el mensaje compartido por una comisión escolar de Toronto, en una carta enviada a padres y representantes hace unas semanas. En Montreal también se han tomado iniciativas similares.

Hechos más recientes