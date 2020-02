Aventures sur la route: disfruten la magia de Disney on Ice en la Place Bell de Laval

¿Están buscando actividades para hacer con sus niños durante la semaine de relâche? ¿Les gustaría ver a los personajes más icónicos de Disney? A partir del próximo miércoles 4 y hasta el 8 de marzo, podrá disfrutar de Aventures sur la route, la más reciente producción de los espectáculos de Disney On Ice.

El show, organizado por evenko y Feld Entertainment, Inc., será presentado a cabo en la Place Bell de Laval.

Se trata de la producción más participativa de la historia de los espectáculos de Disney sobre hielo, pues permite a las familias participar en un viaje que los llevará a vivir una experiencia multigeneracional, gracias a historias que son narradas a través de performances teatrales únicos.

Entre esas historias se encuentran Toy Story 4, Aladdin, El Rey León, El Regreso de Mary Poppins, Frozen y Moana, entre otros, verdaderamente clásicos de ayer y hoy que, estamos seguros, no sólo disfrutarán los niños de la familia, sino también los adultos.

Talento hispano y montrealés sobre el hielo

Aventures sur la route, cuya premiere se celebró en Orlando en septiembre del año pasado, cuenta entre su elenco con talento hispano y montrealés.

Foto: Cortesía

Nelson Sánchez Leemet es de origen dominicano. El joven, que se sumó a Feld Entertainment, Inc., en 2016 narra que decidió ser patinador sobre hielo gracias a su experiencia vivida en Canadá.

“Cuando me mudé a Canadá, desde la República Dominicana, durante mi primer invierno, mi mamá me llevó a ver un show de patinaje en el que su amigo era un patinador. Me enamoré de todo lo relacionado al deporte y poco tiempo después mi mamá me compró mi primer par de patines”. Nelson comenzó a patinar cuando tenía 10 años de edad.

Con Disney On Ice ha tenido la oportunidad de recorrer buena parte del mundo, especialmente Estados Unidos, Europa y Suráfrica. Sin embargo, el joven asegura que uno de sus momentos más preciados fue cuando sus padres lo vieron patinar por primera vez en un espectáculo de Disney On Ice.

“Fui capaz de reconocerlos en el público. Verlos reír y verme tan orgullosos realmente conmovió mi corazón”.

Para Nelson, quien quedó en segundo lugar en los Juegos de Canadá (patinaje en pareja), vivir de gira con Disney On Ice, representa poder ver y hacer a miles de familias felices,pero reconoce que esto tiene un precio que es el estar lejos de su familia por periodos prolongados.

Foto: evenko / Disney On Ice

Espectáculo participativo

Otro toque especial de Aventures sur la route es que se trata de un espectáculo participativo. Poco importa dónde se encuentren sentadas las familias, todas podrían participar en el show, bailando y cantando. Habrá un momento mágico en que el más de 50 invitados estarán en plena acción, sobre el hielo.

Además, el show mezcla de forma armoniosa la tecnología innovadora y elementos clásicos del teatro. Verán mucho color, animales majestuosos, acróbatas y toda la fuerza de Elsa.

Vale recordar en este punto que el espectáculo será presentado tanto en francés como en inglés, con diferentes horarios para cada idioma. Para ver el cronograma y comprar las entradas pueden visitar este enlace.

Foto: evenko / Disney On Ice

A continuación verán un abreboca del espectáculo: