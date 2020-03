Siete canciones de Eros Ramazzotti que seguro has escuchado

Los noventa. Década añorada por los «adultos contemporáneos» de hoy. Sin querer hacer una oda a la nostalgia, hay que reconocer que la década fue buena en muchas cosas. La música fue una de esas cosas buenas que nos dejó, con cientos de exponentes de muchos géneros que hoy día son recordados en cada fiesta, en nuestros iPods o alguno que otro domingo en casa.

Entre esos cientos de exponentes está uno que, afortudamante, aún está sobre la tarima, que sigue presentándose alrededor del mundo, cantando en no menos de tres idiomas y reafirmando por qué su voz es única: Eros Ramazzotti, quien se estará presentando el lunes 9 de marzo, en la Place Bell de Laval. Las entradas están a la venta a través del sitio web de evenko.

No sorprende que Ramazzotti se presente, no sólo en esta ciudad de Norteamérica, sino en la escena más grande con la que cuenta la urbe, considerando que, primero, Montreal es una ciudad con una diáspora italiana numerosa y bien integrada y, segundo, porque Ramazzotti no sólo conquistó el corazón de sus coterráneos, sino también de muchos canadienses y, claro está, de millones de latinoamericanos que siguieron y siguen su carrera de cerca, gracias a versiones en español de temas que ha popularizado a lo largo de las últimas tres décadas, pero sobre todo, de esos temas noventosos que ya se han convertido en clásicos y que lo llevaron a su consagración como artista.

Eros Ramazzotti ha vendido más millones de discos que su edad (65 millones de discos vs. 53 años de edad) y esa es la mejor muestra de su carácter mundial, siendo reconocido no sólo en su Italia natal, sino en el resto de Europa y en Latinoamérica. Ha colaborado con decenas de artistas de diversos orígenes, destacando su coterránea Laura Pausini, la estadounidense Tina Turner y los latinos Ricky Martin y Carlos Santana, entre tantos otros.

En NM quisimos recordar siete de sus mejores temas, que seguro has escuchado: