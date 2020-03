Montreal: temblor de baja intensidad se sintió esta madrugada

A las 3:22 am de este viernes se registró un sismo en Montreal. La intensidad fue de 3.3 grados en la escala de Richter y a una profundidad de 11,8 km.

El temblor se sintió, especialmente, en la zona este de la isla de Montreal y despertó la preocupación entre cientos de ciudadanos, que optaron por reportar la situación a través de las redes sociales.

Si bien la reacción en las redes sociales fue masiva, la policía de Montreal dijo que no hubo llamadas al 911 por el temblor.

Se trata del séptimo temblor registrado en Quebec desde inicios de año, pero el primero en ocurrir en una zona urbana.

Quienes no lo sintieron no se preocupen. De acuerdo con Earthquakes Canada, los sismos de intensidad 3.3 o menos son raramente sentidos, mientras que los de 3.5 a 5.4 son casi siempre percibidos por la población, pero no generan daños materiales significativos.