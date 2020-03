COVID-19: las actualizaciones más recientes en Quebec

Varias medidas fueron anunciadas este domingo 22 de marzo, tanto por las autoridades de Montreal, como por las del gobierno de Quebec.

En resumen, estas son las actualizaciones en torno al desarrollo del COVID-19 en la Belle Province:

Quebec ordenó el cierre de todas las tiendas ubicadas en centros comerciales, salvo los supermercados, las farmacias y las SAQ. El cierre se aplicará hasta el 1º de mayo.

Las escuelas, universidades y cégeps de la provincia también permanecerán cerradas hasta el 1º de mayo.

Todos los restaurantes deben cerrar los espacios destinados para sus clientes. Sólo se les permitirá vender comida para llevar.

En las últimas 24 horas, el número de casos del nuevo coronavirus en Quebec aumentó en 38, llegando a 219.

A partir de este lunes, Montreal contará con un espacio destinado a hacer las pruebas de COVID-19. Se trata de carpas instaladas en la Place des Festivals, en el centro de la ciudad, donde incluso los que sospechen tener el coronavirus podrán ser sometidos al triaje permaneciendo en sus autos (como una especie de drive-trhu ). El lugar estará abierto siete días a la semana. No será necesario llamar al 811 antes de dirigirse al nuevo espacio.

También desde el lunes, Hydro-Québec dijo que no cobrará montos adicionales a aquellos clientes que no puedan pagar su factura de electricidad.

Todos los parques (con juegos para niños) están cerrados de ahora en adelante.

La petición del gobierno de Quebec sigue siendo llamar al 1-877-644-4545 si tiene síntomas similares a los del COVID-19.

En profundidad

Los restaurantes, centros comerciales, peluquerías y salones de belleza, deberán cerrar sus puertas hasta el próximo 1º de mayo.

La nueva regulación es parte de los esfuerzos que está realizando el gobierno de Quebec para ralentizar la velocidad de contagio del COVID-19. Los restaurantes podrán seguir ofreciendo el servicio de comida para llevar.

Farmacias, supermercados y sedes de la SAQ permanecerán abiertas. Si estos comercios están en centro comercial pero tienen entrada independiente, tampoco deberán cerrar.

Este fin de semana, el gobierno también anunció la prohibición de reunión, tanto en sitios cerrados, como al exterior. La policía de Montreal y la de ciudad de Quebec están actuando para que esta nueva regulación sea cumplida.

Este domingo aún se vieron niños en los espacios de juego de los parques de la ciudad, pero esto no será permitido de ahora en adelante, pues la alcaldía de Montreal prohibió el uso de estos parques. Se prevé que otras municipalidades de la provincia tomen medidas similares en los próximos días.

Del total de casos confirmados, 24 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 13 están en cuidados intensivos.

Mientras tanto, se pudo conocer que el total de personas fallecidas por el virus fue revisado a la baja. Aunque el primer ministro, François Legault, dijo el sábado que cinco personas han muerto en Quebec por el COVID-19, una prueba reveló que una de las muertes no fue causada por el nuevo coronavirus.

Cierre de escuelas

El gobierno de Quebec también anunció el domingo que escuelas, universidades y CEGEPS permanecerán cerradas hasta el 1º de mayo y no descartó que esa fecha puede luego ser extendida.

Jean-François Roberge, ministro de Educación de la provincia, dijo que pondrán a disposición de los padres actividades educativas a través de internet, señalando que será algo únicamente opcional, es decir, será a discreción de los padres de usar esas herramientas o no. “Queremos ayudar a los padres. No queremos transformarlos en maestros. No queremos transformar los hogares en escuelas”, advirtió.

El ministro agregó que no habrá exámenes provinciales este año y destacó que si las cases no son retomadas antes de que finalice el año escolar, los estudiantes serán evaluados sobre la base de sus notas acumuladas hasta antes de la cuarentena.

Nueva clínica en pleno centro

Las autoridades de Montreal abrirán este lunes una clínica al exterior, donde se realizarán pruebas de COVID-19. La clínica, establecida en carpas con calefacción, permitirá triplicar el número de exámenes que se realizan en la ciudad.

Para ir será necesario cumplir ciertas condiciones, sin cita. Será posible ir a pie y en auto.

El nuevo espacio cuenta con 30 estaciones para hacer las pruebas y estará activa todos los días, de 8 am a 8 pm.

Hasta ahora, estos exámenes se estaban haciendo solo en la sala de emergencia del hospital Hôtel-Dieu. Allí se hacen entre 600 y 800 pruebas por día. En la nueva clínica, ese número podría aumentar hasta 2 500.

Para que las personas sean atendidas en la nueva clínica, sin cita, debe cumplir las siguientes condiciones o tener los siguientes síntomas:

Tener tos, fiebre o dificultad para respirar.

Haber viajado fuera de Canadá en los últimos 14 días.

Haber estado en contacto con alguna persona que tiene uno de los síntomas mencionados previamente y que estuvo en el extranjero en los últimos 14 días.

Haber estado en contacto con algún paciente que tiene COVID-19.

Quienes vayan en sus autos podrán hacerse el triaje desde sus autos, pero si deben ser sometidos a la prueba, tendrán que estacionarse en el lugar destinado para tal fin y luego caminar hasta las carpas, donde le realizarán la prueba. Debe llevar su tarjeta de la RAMQ y otro documento de identidad. Las autoridades están pidiendo a quienes tengan que ir a la clínica que se vistan apropiadamente, considerando que aún hace frío en la ciudad. Las carpas contarán con calefacción.

Los resultados de las pruebas se darán a conocer en dos o tres días.

La petición de la STM, mientras tanto, es que quienes deban ir a hacerse el exámen eviten utilizar el transporte público.