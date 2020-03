Montrealeses cantarán desde sus balcones «So Long, Marianne» de Leonard Cohen

Pop Montreal está invitando a los ciudadanos de Montreal a sumarse a una iniciativa que ha sido vista en países golpeados fuertemente por el nuevo coronavirus (como Italia y España): unirse, pero cada quien desde sus casas, para hacer arte.

Este domingo a las 8 pm, la invitación a los montrealeses es cantar juntos, desde los balcones, porches y techos de sus viviendas, So long, Marianne, del guardián de la ciudad, Leonard Cohen.

Y tiene lógica que esa sea la canción escogida para este primer encuentro desde el aislamiento, considerando que la letra inicia con «Come over to the window, my little darling.»

Martha Wainwright, cantante de folk montrealesa, liderará el canto unísono a través de un live en redes sociales.

“Nosotros, los montrealeses, estamos orgullosos de nuestra capacidad de trabajar juntos en tiempos difíciles. Lo hicimos durante la tormenta de hielo (1998) y estamos listos para hacerlo de nuevo”, se lee en la página de Facebook de Pop Montreal.

“Así que mientras haya nubes negras, unámonos y levantemos el espíritu, acompañados de nuestro hijo predilecto, Leonard Cohen”.