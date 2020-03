COVID-19: Montreal declara estado de emergencia. ¿Qué significa?

Montreal declaró estado de emergencia en su territorio, una medida que le permitirá tener poderes excepcionales y así combatir la pandemia de COVID-19. Del total de casos que hay en Quebec, casi la mitad se han registrado en la ciudad.

El anuncio fue hecho por la alcaldesa Valérie Plante, quien explicó que de esta manera Montreal contará con los poderes necesarios para lograr ejecutar medidas especiales de emergencia, como incluso pedir espacios privados para alojar personas. La urbe podrá también comprar material de emergencia y alimentos para las personas que serían albergadas en estos espacios.

Pese al avance del COVID-19 en Montreal, en la ciudad aún no se ha decretado cuarentena o confinamiento de forma oficial. Esta decisión, explicó la alcaldesa, vendría del gobierno de Quebec y no de la municipalidad.

Plante aseveró que el decreto de emergencia fue sugerencia del director de Salud Pública de la Belle Province, el doctor Horacio Arruda.

Mientras tanto, el balance de fallecidos sigue aumentando en Quebec. En las últimas horas 10 personas murieron como consecuencia del COVID-19, llevando el balance total a 18. El total de casos confirmados se elevó a 2 021, un aumento de 392 en comparación con el jueves. Ciento cuarenta y un personas permanecen hospitalizadas, un aumento de 35 pacientes en 24 horas. Cincuenta personas están en cuidados intensivos.

Montreal y Estrie son las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus de Quebec. En Montreal hay 971 casos y en Estrie 227.

No sorprende entonces que el primer ministro provincial, François Legault, pidiera a la población evitar todo viaje no esencial a estas dos regiones.

“Para las personas que son en Montreal o en Estrie es aun más importante que permanezcan en casa lo más que puedan. Esto quiere decir que todos los quebequenses que no están en Montreal o en Estrie, no vayan a estas ciudades. Vayan solo si es necesario”.

Sin embargo, Legault dijo que aún no es necesario cerrar ninguna de las dos regiones.

Lo que implica el estado de emergencia local

Esta medida está prevista en la Ley de Seguridad Civil. Permite a una municipalidad desde controlar el acceso a su territorio, hasta ordenar el confinamiento de sus ciudadanos o incluso pedir ayuda a todo ciudadano calificado.

Recordemos que Quebec declaró estado de emergencia sanitaria en todo su territorio, el pasado 13 de marzo. Esta disposición, prevista en la Ley de Salud Pública, permite a las autoridades “prohibir el acceso a todo o parte de su territorio o no donar acceso a ciertas personas en ciertas condiciones”.

El doctor Arruda reiteró este viernes que es posible que en el momento necesario las regiones y las ciudades sean confinadas de forma parcial o total para frenar la propagación del virus. Esta decisión se tomaría en consenso con las autoridades de salud pública y el gobierno.

“Está claro que cuando ordenamos el confinamiento se garantiza la seguridad y las necesidades esenciales de las personas. No vamos a cerrar un sector y luego decir: en este vecindario nadie come. Nos organizamos para que no haya violencia tampoco”, especificó Arruda.

El especialista indicó, además, que “a veces nos vemos obligados a controlar la periferia porque hay personas que querrán irse, pero no es necesario”.

Arruda agregó que cuando estas medidas se tomen, “nos encargaremos de las personas que están dentro y fuera de sus casas”.

Según un reporte de Radio-Canada, las autoridades, eventualmente, prohibirán los desplazamientos no esenciales, así como los desplazamientos en grupo. Una sola persona estaría permitida, por familia, para ir a comprar comida y demás artículos básicos.

Esta es una medida que se está aplicando desde hace varios días a pedido de los supermercados y demás establecimientos comerciales esenciales. Son, hasta ahora, iniciativas individuales y no reglas oficiales.

Serían los agentes del SPVM los encargados de velar que las medidas se cumplan, incluso preguntando la razón del desplazamiento de las personas.

Pacientes y médico positivos en el hospital de Verdun

Este mismo viernes se pudo conocer que al menos tres pacientes y un doctor del hospital de Verdun dieron positivos en el test de COVID-19.

La propagación está siendo más fuertes en ciertos sectores de Montreal, entre ellos, Verdun, LaSalle, Parc-Extension y Côte-Saint-Luc.

Sin embargo, aún no se prevén medidas especiales en estos vecindarios.

Ayuda a los trabajadores

El primer ministro de Quebec también anunció este viernes que pidió a su ministro de Finanzas, Eric Girard, buscar alternativas para ayudar a los trabajadores de servicios esenciales que ganan menos de 2 000 dólares al mes, en el caso de que pierdan sus trabajos por causa del nuevo coronavirus.

“Denme un poco más de tiempo. No es tan fácil activar esta medida, pero aquellos que siguen trabajando y que ganan menos de 2 000 dólares mensuales, van a tener una compensación. Confíen en mí”, dijo Legault.