Actualizado: Comercios y servicios hispanos que siguen operativos en Montreal y alrededores

Los comerciantes de origen hispano de Montreal y sus alrededores también están trabajando arduamente para ofrecer a la comunidad una variedad de productos de nuestros países durante la crisis del COVID-19.

En la mayoría de los establecimientos, considerados esenciales pues venden productos alimenticios, se han tomado las medidas necesarias para garantizar un riesgo mínimo de contagio del nuevo coronavirus. Muchos de ellos también están ofreciendo servicio de búsqueda de las compras e incluso de entrega a su domicilio.

Recordemos que Quebec entró en una pausa económica que se extenderá hasta el 13 de abril, en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19. Solo sectores considerados esenciales mantienen sus puertas abiertas.

Los siguientes establecimientos siguen operando, ofreciendo servicios de búsqueda en la tienda y/o servicio de despacho a su casa:

Marché Andes, Montreal

Este mercado sigue operativo, al igual que su restaurante, que solo ofrece comida para llevar. Mimí Aguilar, gerente del establecimiento, explicó a NM que «hemos implementado horarios de limpieza en cada punto del mercado. Nuestra panadería está empacando el pan antes de sacarlo a la venta para no tener manipulación del público. Hemos ubicado guías en el piso con las distancias necesarias entre los clientes y las cajeras. Nuestro equipo desinfecta los carritos y canastas de compras también».

Están aceptando pedidos para el restaurante a través del teléfono y tienen la opción de pagar en ese momento o cuando recojan la comida. Están trabajando de lunes a viernes, de 10 am a 7 pm, los sábados, de 10 am a 6 pm y los domingos, de 11 am a 6 pm. Igualmente están organizando lo necesario para ofrecer servicio de envío a domicilio.

436 Bélanger Est, montreal / Teléfono: 514-277-5949

info@marcheandes.com.

Cachitos, Montreal

A partir de esta semana, Cachitos ofrecerá la posibilidad de comprar cachitos congelados y sus famosos sharing box (cachitos horneados) a través de su sitio web (cachitos.ca)y recoger en su establecimiento solo los días viernes y sábado, entre las 10 am y las 2 pm. Los pedidos se pueden hacer durante toda la semana, pero solo se entregará los días señalados en el horario mencionado.

3 St-Catherine W., Montreal.

Citrino, Montreal

Permanecen abiertos, de lunes a viernes entre 10 am y 6 pm, y los sábados de 10 am a 5 pm. Siguen ofreciendo sus servicios de recepción y envíos de documentos y paquetes nacionales e internacionales, con FedEx, DHL y Putolator. También están recibiendo paquetes para enviar a Colombia (aéreo) y Venezuela (aèreo y marítimo). Berta Hamana comentó a NM que en cuanto tengan luz verde para la salida, los despacharán. Igualmente ofrecen servicio de envío de dinero a todas partes del mundo. Si tienen alguna duda pueden llamar 514 279 5534 o mandar un mensaje a través de WhatsApp, a través del 438 391 8692.

En este comercio se están tomando todas las medidas necesarias para mantener el lugar lo más limpio posible, con un espacio amplio para guardar distancia entre los clientes.

6935 St Hubert St, Montreal.

Marché latino Pan de Vida, Laval

Mantiene sus puertas abiertas al público. De lunes a domingo, de 10:00 am a 5:00 pm

2094 Bulevar des Laurentides, Laval / Teléfono (450) 629-0224

Resto El Chalateco, Montreal (comida salvadoreña)

Siguen abiertos, pero con un horario limitado (de 11 am a 8 pm) y con servicio para llevar y a domicilio, a través de plataformas en línea (Uber Eats, Skip The Dishes).

520 rue Beaubien Est, Montreal H2S 2S5 / Teléfono 514 2725585

Sabor Latino (1 y 2), Montreal

Ambas sedes del supermercado y restaurante siguen operativas, pero con un horario especial: de 11 am a 7 pm, de lunes a domingo. Es importante destacar que el restaurante está ofreciendo el servicio de comidas preparadas solo para llevar. Dentro de los establecimientos se han tomado las medidas necesarias para garantizar que el riesgo sea mínimo, tanto para los clientes como para el personal. No ofrecen servicio de compra en línea, por el momento, ni tampoco de búsqueda en el comercio o despacho a domicilio, pero es algo en lo que están trabajando.

Sedes:

6955 Rue Saint-Hubert

4387 Boul. Saint-Laurent

Montréal, Qc. H2W 1Z8

1 514 848 1078

succ2@saborlatino.ca

Montréal, Qc. H2S 2N1

1 514 277 4130

info@saborlatino.ca

Marché Latino Itakate, Greenfield Park

Permanecen abiertos, pero con horarios especiales hasta nuevo aviso: lunes a viernes de 10 am a 5 pm; sábado y domingo, de 10 am a 3 pm.

En el comercio fueron instaladas cintas rojas en el piso para indicar la distancia a la que cada cliente debe estar a la hora de pasar a las cajas y pagar sus compras. Implementaron igualmente un dispensador de gel antibacterial en la entrada del establecimiento y cada cliente debe limpiar sus manos al entrar. Solo están aceptando pagos con tarjeta (crédito o débito) para evitar la manipulación de billetes y monedas. Rayner Yanes, propietario del establecimiento, comentó a NM que los productos también están siendo limpiados con paños con Clorox. Por los momentos no tienen servicio en línea, pero sí están en Facebook.

3914 Blvd. Taschereau

Greenfield Park, QC J4V 2H9 / Teléfono: 450 321-0505

Épicerie L’ Española, Montreal

Están trabajando a puertas cerradas, pero están despachando a todos los que quieran comprar a través de su sitio en internet. Pueden pedir envío a su domicilio o buscar sus compras en la tienda. Establecieron dos días para búsqueda de las compras: los jueves, de 2 pm a 7 pm; y los sábados de 12 pm a 5 pm.

3811, Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2W 1X9 / Teléfono: 514 849 338 / info@lespanola.com.

Marché des Amériques, Laval

Foto: Cortesía, Marché des Amérique, Laval

Permanecen abiertos, pero también ofrecen la opción de comprar en línea y buscar la compra en la tienda o de despachar a la casa (gratis para compras de $60 o más). El costo depende de qué tan lejos esté el lugar de entrega (recuerden que está en Laval). Pueden pagar la compra vía PayPal o a través de Interac a través del correo marchedesamerique@gmail.com. Carlos Hoyos, propietario del mercado, comentó a NM que en momentos como estos, la comunidad debe permanecer unida, trabajando de forma mancomunada.

222 Boulevard Curé-Labelle

Laval, QC H7L 3A1 / Teléfono 450 624-0222.

Épicerie México

Siguen trabajando pero en un horario especial: de miércoles a domingo, de 12 pm a 8 pm, hasta nuevo aviso.

2528 Rue Jean-Talon est / Teléfono (514) 374-9990

Action Sport Physio Cabrini, Montreal

Abierta para las emergencias (pacientes con problemas agudos -con síntomas cardinales como el dolor que interfiere con actividades básicas como el sueño; pacientes en postquirúrgico; pacientes con problemas de movilidad crónicos que tienen riesgo de empeorar si no se atienen en fisioterapia).

Maira Prado comentó a NM que, además, abrió una línea de emergencia (514-706 7562) para dar acompañamiento en la gestión de problemas de movilidad menores (dolor de cuello, espalda) “en relación con todo el tiempo que pasamos sentados viendo noticias en la computadora o viendo series en Netflix”.

360º Gourmet, West Island y Soulanges

Servicio a domicilio de comidas listas para calentar y servir, solo disponible en West Island y Soulanges

Contacto: Sandra Galicia. Sitio web https://www.360degreegourmet.com

Zuma Immigration, Montreal

Servicio a través de internet para quienes necesiten una asesoría normal o de urgencia. “Ante la crisis producto de la pandemia COVID-19, muchas personas pueden tener dudas o necesidad urgente relacionada a su estatus en Canadá. Estamos disponibles para resolver problemas y dudas legales de su arribo y permanencia en Canadá”, dijo Zulima Machado a NM. Pueden contactarlos al correo info@zumaimmigration.com

Zulima Machado

CRIC (consultante reglamentada en Immigracion Canadiense)

Yirme Maldonado, consejero en seguridad financiera para personas

Sigue trabajando a través de internet para las personas con estatus temporal en Canadá (estudiantes extranjeros, visitantes, nuevos residentes permanentes , supervisa, trabajadores temporales que necesiten renovar o adquirir un seguro de atención médica hospitalaria). Pueden contactarlo al número 438 830 4927 o al correo yirmemaldonado@gmail.com.

Wellstein Mora Rodriguez International s.a.

Este despacho de abogados puso a la disposición de la ciudadanía canales de asistencia remota, de tal manera de atender a clientes con necesidades en materia de inmigración, negocios, derecho familiar, litigios, entre otros. Excepcionalmente, solo podrían realizarse consultas presenciales para atender casos de emergencia, bajo condiciones especiales y previa programación de una cita.

Teléfono: 514-907-3231 Email: info@wmr-law.ca.

Karla Perez Camacho, consejera de seguros

Sigue operando vía telefónica. Ofrece servicios de seguro de vida, auto y habitación. Teléfono 450 – 500 4409.