Optimistas veremos la construcción de un futuro mejor

¡Hola a todos! A los que alguna vez me conocieron o me permitieron ayudarles a encontrar su casa o apartamento donde vivir y ser feliz. También a aquellos que en el futuro quieran que los asesore en tan importante evento de la vida.

Es tiempo de protegernos y la mejor forma es quedarnos en casa y aplicar todos los cuidados que nos piden las autoridades, y los que creemos necesarios, incluso si nos parecen exagerados.

Debemos aceptar esta situación. No podemos ignorarla, pero como siempre digo: no podemos cambiar el 90% de la realidad, sin embargo, el 10% que sí podemos cambiar es nuestra actitud frente a la adversidad.

Lo principal es recordar que esto no es eterno y cuando nos sintamos un poquito ansiosos, les invito a hacer una lista de todas la cosas positivas y las negativas que nos rodean. Se darán cuenta que la primera será la más importante: “estoy sano”; de ahí continúan la lista… habrá uno que otro que estará contagiado, pero si está leyendo este mensaje es porque aún puede estar en el computador o está en pronta recuperación.

Les deseo mantenerse optimistas y creer que después de esta guerra contra el virus -sin bombas ni misiles-, llegará la construcción de un futuro mejor para todos.

Si tienen problemas con la cuota de la hipoteca, o conocen a alguien que esté en esa situación, recuerden que los bancos están aceptando diferir los pagos hasta seis meses. No duden en llamar y negociar con ellos, al final todos estamos viviendo la misma guerra.

Otro consejo: me he dado cuenta que es mejor hacer la compra de los vegetales y frutas en Costco o mercados donde las verduras estén empacadas, porque en algunos supermercados no hay control de cuántas personas han tocado una misma fruta o vegetal antes que ustedes.



Dios nos cuide.



Un abrazo virtual fraternal y cariñoso



