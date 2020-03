A todos mis lectores, clientes y amigos:

Sé que todos estamos pasando por un momento muy difícil. Un periodo diferente, que nos pone a prueba; en el cual algunos estamos tratando de aprovechar estos momentos para estar con nuestra familia, hacer actividades interesantes que no realizábamos por falta de tiempo.

Sabemos bien, que algunos han perdido sus trabajos, a otros les han reducido su salario en un porcentaje, otros estamos en pausa si salario esperando a que esta cuarentena termine. Esto va a pasar y a mejorar, pero no tenemos una idea clara de cuánto durará. Por eso, quisiera que me compartieran sus vivencias de ¿cómo están afrontando este momento? y ¿cómo creen que podríamos apoyarnos como comunidad latina en Montreal psicológicamente, en nuestros diferentes negocios?, etc.

Han surgido varias teorías que intentan encontrar las causas de esta pandemia, sin embargo, por el momento son desconocidas.

Enfrentemos la realidad, sabemos que esta pandemia traerá una crisis económica global porque muchísima gente ha dejado de trabajar. Es el momento de reinventarnos como cuando emigramos a Canadá. Es hora de renovar nuestras capacidades, fortalezas, inteligencia, estrategias y visión de nuestros negocios o actividades laborales y tratar de ver positivamente hacia el futuro.

Saldrá adelante quien se adapte y enfrente con energía a las diversas situaciones. El reto es aprender de nuestras viejas actitudes y actividades para crear nuevas prácticas innovadoras, constructivas, personalizadas y de retroalimentación.

En la historia de la humanidad ha habido varias pandemias que han impactado a las sociedades y culturas; tanto negativa como positivamente. Muchos elementos cambiaron después de ellas, otros permanecieron. Lo importante es aprender, para tratar de mejorar en los diferentes aspectos de nuestra vida.

¡Ànimo, unidos saldremos adelante!

Si usted está interesado en comunicarse conmigo, puede escribirme a mi correo electrónico mvelazquezmendez@gmail.com o llamar al 514-7589092.