COVID-19: las actualizaciones más recientes de este jueves en Quebec

Quebec registra este jueves 5 518 casos de COVID-19, más de 900 casos nuevos en 24 horas. De este total, 365 personas permanecen hospitalizadas, incluyendo 96 en cuidados intensivos.

Entre miércoles y jueves tres personas perdieron la vida, elevando el total de fallecidos por la enfermedad a 36 en la provincia.

Montreal sigue siendo la región más afectada la de Belle Province, con un total de 2 642 casos, un aumento de 545 casos respecto al miércoles.

Plante reitera petición a la población

La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, informó que el estado de emergencia que decretó en la ciudad fue prolongado, de tal manera de responder de forma más eficiente a la crisis del nuevo coronavirus.

Montreal declaró el estado de emergencia local el pasado 27 de marzo, especialmente para evitar que la enfermedad afectara de forma severa a las personas que no tienen hogar.

Plante recordó que todos los ciudadanos deben cumplir con los lineamientos federales y gubernamentales, al tiempo que agradeció a aquellos que están haciendo su parte para evitar la propagación del virus.

La alcaldesa también informó que la policía está aumentando su presencia en los seis parques más grandes de la urbe, incluyendo el Mont-Royal, el Maisonneuve, La Fontaine, el Laurier y a lo largo del canal Lachine, para garantizar que no haya grupo de personas reunidas.

Estos parques fueron escogidos no solo porque son los más populares de Montreal, sino porque están ubicados en vecindarios en zonas con alta densidad.

Quienes no cumplan con los lineamientos no solo se exponen a la COVID-19, sino a multas de entre 1 000 y 6 000 dólares.

“No es momento para correr en grupos. No cerraremos los parques, porque para muchos montrealeses es la única forma de tener algo de aire fresco. Muchas personas no tienen un patio trasero o un balcón”, dijo Plante.

Line Carbonneau, directora (asistente) del Service de Police de la Ville de Montreal (SPVM por sus siglas en francés), dijo que el cuerpo policial ha recibido múltiples llamadas de personas preocupadas porque sus conciudadanos no respetan las reglas de distanciamiento.

Carbonneau indicó que la policía no emitirá más advertencias. Al respecto indicó que al momento que los oficiales vean a grupos de personas, éstas serán identificadas y se emitirá un reporte al Director de Procesos Criminales y Penales.

La alcaldesa de Montreal insistió en que espera que todos sigan las recomendaciones para que los parques puedan seguir abiertos.

No más tolerancia

El primer ministro de Quebec, François Legault, está pidiendo a la fuerzas policiales en toda la provincia que sean más severos con los ciudadanos que están ignorando las reglas para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus.

Legault dijo que si bien la mayoría está respetando las directivas de distanciamiento social, hay algunas empresas que siguen trabajando pese a que no son consideradas esenciales, y muchas personas siguen reuniéndose en grupos.

“Si alguien cree que esto no es serio, es momento de que despierten”, advirtió Legault en su rueda de prensa de este jueves.

De acuerdo con lo expresado por Legault, las policías de la provincia recibieron unas 7 000 llamadas, solo el miércoles, por posibles violaciones las reglas de reunión y distanciamiento.

En Canadá

A las 4 pm de este jueves, se reportaron 11 131 casos de COVID-19 en todo Canadá. El total de fallecidos en todo el país se eleva a 161. Según la información oficial, hay 1 912 personas que ya están completamente recuperadas.

Trudeau, quien tiene previsto reunirse este mismo jueves con sus pares provinciales, dijo en su alocución diaria que “sé que muchas personas se están preguntando cuándo mejorará o cuán peor puede ponerse la situación. Sé que quieren los números y las proyecciones”.

Reconoció el primer ministro que muchas personas quieren detalles, para poder planificar de acuerdo con esas estimaciones. Prometió que el gobierno tendrá más información pronto, pero no ofreció detalles de cuándo los ciudadanos podrían tener un análisis más detallado.