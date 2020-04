COVID-19: Primer ministro advierte que la normalidad no regresará hasta que haya vacuna

El gobierno de Canadá dio a conocer este jueves las estimaciones que están manejando sobre el avance de la COVID-19 en el país: la primera proyección que dieron las autoridades federales es que para el 16 de abril podría haber en el país entre 500 y 700 muertes.

La segunda estimación es que, incluso con las medidas impuestas para frenar la propagación del virus, podría haber en Canadá entre 11 000 y 22 000 muertes por esta enfermedad a lo largo de la pandemia.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió en su rueda de prensa de este jueves que dados estos escenarios, la normalidad, como se conocía antes, no regresará hasta que exista una vacuna, y eso podría tardar entre un año y año y medio. «Ojalá sea antes», dijo hace pocos minutos.

Ante la pregunta de un periodista que le pidió especificara qué significa esa normalidad, el primer ministro respondió: «Mientras no haya vacuna, la realidad de la COVID-19 estará siempre con nosotros. Tendremos que estar vigilantes. Vivir con medidas en nuestro día a día, y medidas para el caso de que el virus resurja. Una vez que pasemos esta primera ola, vamos a permitir ciertas actividades que no están permitidas en este momento (…). Habrá cosas que no podremos hacer, pero podremos hacer muchas cosas si hacemos lo correcto en las próximas semanas».

Las estimaciones dadas por las autoridades oficiales sugieren, tal como también lo han hecho los primeros ministros, que las medidas adoptadas como el distanciamiento social podrían estar activas por meses.

Si se observan las proyecciones al largo plazo, se ve que con controles más severos entre 1 y 10% de la población podría terminar infectada; con controles menos severos, 20-25% de la población contraería COVID-19 y con cero controles, entre 70 y 80% de la población daría positivo.

Si tomamos el escenario de controles más severos (como los que están activos en estos momentos), entre 934 000 y 1,9 millones de personas se contagiarían de esta enfermedad. Además, ocurrirían unas 22 000 muertes por el nuevo coronavirus en el país, mientras que habría entre 23 000 y 46 000 personas en terapia intensiva.

En el caso de que no se hubiera tomado medidas de prevención, es decir, en el peor escenario, se podrían registrar unas 300 000 muertes.

Las autoridades explicaron que el número de casos se está duplicando cada tres a cinco días, lo que es considerado como una trayectoria relativamente positiva comparada con las de otros países.

Para la doctora Theresa Tam, jefa de Salud Pública del país, hay esperanzas de que Canadá se mantenga en el escenario más optimista.

Prevenir las muertes

La doctora Tam advirtió que no se puede prevenir cada muerte, pero debemos prevenir cada muerte que se pueda.

Para la especialista, es aún temprano para saber cuándo Canadá alcanzará el punto más elevado de la curva (en Montreal se estima que estamos cerca), pero reconoció que incluso cuando comiencen a caer el número de nuevas infecciones, los ciudadanos deberán mantener las medidas preventivas, para evitar que el virus gane nuevamente fuerza.

“Lo que podemos hacer en este momento nos permitirá comprar tiempo para comprender el virus y desarrollar tratamientos y vacunas”, explicó.

“Estamos a cargo de nuestro destino. Juntos podremos aplanar la curva”, reiteró.

De acuerdo con las autoridades, incluso en el escenario de que 2,5% de la población se contagie de COVID-19, habría ciertos límites en el sistema de salud del país.

Un punto importante: Tam recordó que los modelos son imperfectos, pero que ayudan a comprender el estado de la pandemia y el camino a seguir.