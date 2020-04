Telerehabilitación: una práctica para romper paradigmas de la fisioterapia

¿Y me vas a ver por la cámara? ¿Cómo haremos la fisioterapia si no me vas a tocar? Primero que todo, la fisioterapia es la reeducación del movimiento, así que la distancia no será un obstáculo para la realizarla, ahora por telerehabilitación.

Gracias a la tecnología

La telerehabilitación implica el uso de comunicaciones electrónicas para publicar o transmitir información relacionada con la salud y servicios de atención médica, que incluyen, entre otros, la fisioterapia. Clínicamente, la gama de servicios de rehabilitación incluyen: evaluación, monitoreo, prevención, intervención, supervisión, educación, consulta y asesoramiento.

Cerca de un 80% de la información que buscamos en el paciente sale del interrogatorio. Ese momento donde te preguntamos ¿qué pasó? ¿cómo? ¿desde cuándo? tiene un valor inconmensurable para orientar el diagnóstico del paciente así como el tratamiento. Según la evidencia científica, la satisfacción del paciente y su evolución son comparables a un tratamiento de fisioterapia convencional.

Un virus que impone la distancia social y abre paso a la telerehabilitación

Las medidas de distanciamiento social que requiere el control y disminución del contagio de la COVID-19 determinaron que la Orden profesional de la fisioterapia de Quebec recomiende a los fisioterapeutas que privilegien la evaluación y el tratamiento de los pacientes en telerehabilitación, con ello la población podrá acceder de manera segura y oportuna a la consulta con el profesional experto en disfunciones musculoesqueléticas.

Sin embargo, este medio de tratamiento no es nada nuevo. Las primeras aplicaciones de telesalud datan del año 1993, momento cuando los investigadores utilizaron la tecnología para monitorear la función cardíaca durante el ejercicio físico en el hogar.

La telerehabilitación, ¿se aplica a mi caso?

Luego de un contacto telefónico con el paciente, un profesional de la fisioterapia es capaz de determinar si un paciente es candidato o no para la telerehabilitación. Sin embargo, a pesar del distanciamiento social, la Orden profesional de la fisioterapia de Quebec ha solicitado a las clínicas de fisioterapia la atención de los pacientes urgentes en persona. Una urgencia en fisioterapia implica:

dolor severo y persistente en una parte del cuerpo;

dificultad significativa para moverse;

sensación de brazos o piernas “dormidos”.

haber sufrido un accidente o una caída;

una sospecha de una conmoción cerebral;

haber pasado por una cirugía.

Una reflexión sobre el covid-19 y el riesgo de lesiones musculoesqueléticas

Teletrabajo, búsqueda de noticias, presencia en las redes sociales, confinamiento… Estar en casa día a día puede convertirse en un espiral de conductas sedentarias: televisión, celular, computadora (y repita). Vamos de una pantalla a la otra y de la última pantalla, a dormir. Hábitos que en pocas semanas, conducen a una disminución importante de la movilidad y fuerza muscular, caldo de cultivo de lesiones musculoesqueléticas o de agravación de las que estaban previamente. Si quieres hacer una consulta en telerehabilitación por favor escribe a mprado@actionsportphysio.com y con gusto conversaremos para saber si esta modalidad es conveniente para tu caso.

Ça va bien aller #TodoSePuede.