Ahora puedes comprar una propiedad

Tuvimos un receso necesario, pero afortunadamente ya estamos de regreso para ayudar a las familias a alcanzar su sueño al comprar su casa.

La nueva normalidad nos parecerá un poco complicada, pero todos sabemos que son medidas inevitables para que la economía vuelva a funcionar para todos. !Ánimo!

Tenga en cuenta que el gobierno de Quebec autorizó la reanudación de las actividades relacionadas con la compra y venta de una propiedad el 20 de abril (bajo ciertas condiciones para proteger a la población). El Organismo de autorreglamentación de corretaje inmobiliario de Québec (OACIQ) ha publicado una guía detallada de prácticas de seguridad para agentes inmobiliarios y para el público en general, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

Reiniciar las visitas inmobiliarias, es una muy buena noticia, ya que por casi un mes se suspendieron por completo en la provincia debido al confinamiento para combatir la epidemia.

Una de las condiciones que se aplican actualmente está relacionada con la visita física a las propiedades, la cual sólo está permitida por el momento para residencias que salieron a la venta antes del 20 de abril y cuya ocupación está programada para antes del 31 de julio. Si no se cumplen estos dos criterios, sí se puede comprar y vender, pero la visita se lleva a cabo sólo virtualmente.

Si los consumidores optan por el recorrido del propietario de forma remota, su agente de bienes raíces, si contrata uno, hace los arreglos con anticipación para obtener más información sobre el edificio. En el momento de la visita, también se permite dirigir al vendedor que camina por la residencia filmando cada rincón y grieta. Hay aspectos que no podemos notar, como los olores. Entonces preguntamos, si hay animales o si una persona fuma. La APCIQ (Asociacion Profesional de Corredores Inmobiliarios de Quebec) está tratando de convencer al gobierno de Quebec de ampliar los criterios para una visita física.

En el caso de que los compradores potenciales puedan explorar físicamente la propiedad, solo un representante de la pareja o grupo, tiene acceso a ella. Primero debe completar un cuestionario sobre su estado de salud. Durante la visita, solo puede ser acompañado por su agente de bienes raíces. Las personas mayores de 70 años y los niños no son admitidos en las visitas.

Pedimos a las personas que no toquen nada. Somos los agentes inmobiliarios quienes, con guantes, abrimos las puertas, los gabinetes, cajones, etc. Todas las superficies afectadas deben desinfectarse, antes y después de la visita.

Si los compradores deciden hacer una oferta de compra, los corredores de bienes raíces ya estamos acostumbrados a intercambiar documentos de forma virtual y llegar a acuerdos mediante aplicaciones con firma electrónica.

Las partes interesadas, como los topógrafos, inspectores, etc. también deben llenar formularios de compromiso y certificación, donde el firmante declara, entre otras cosas, que no ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 en los últimos 14 días y que no ha estado en contacto con alguien que ha contraído la enfermedad.

Aunque la mayoría de las visitas se realizaban en marzo y abril, se espera que este año mucha gente haga visitas en mayo y junio. Por otra parte, las tasas de interés han tenido tres ajustes a la baja durante el mes de abril. Las tasas de interés bajas están destinadas a promover una mayor actividad de compra y apoyar a las familias en su sueño de adquirir su propiedad.

Tenemos que vivir ahora con la nueva normalidad que implica cambios para todas las personas, los cambios en algunas ocasiones son difíciles pero también hay aprendizaje. La clave es aprender a ajustar nuestro enfoque y tomar el control. Asesórate con los expertos. ¡TODO VA A ESTAR BIEN!

La presente columna es hecha a título general e informativo, sin otro propósito que el de ilustrar al lector sobre aspectos inmobiliarios en la Provincia de Quebec. Queda el lector invitado a buscar las respuestas concretas a sus necesidades con el consejo de su profesional de confianza.

Si usted está interesado en comprar próximamente, lo invito a participar en la conferencia virtual, el sábado 16 de Mayo a partir de las 11:00 am. Vale destacar que la conferencia es gratuita, en español, especialistas en hipotecas del Scotiabank y de la Canada Guaranty estarán dando respuestas sobre los préstamos, el incentivo para las personas que están por adquirir su primera propiedad y las zonas que han adquirido mayor plusvalía. Los interesados deben reservar su asistencia lo más pronto posible, porque los lugares son limitados. Pueden hacerlo llamando al 514 758 9092 o escribirme a mi correo electrónico mvelazquezmendez@gmail.com