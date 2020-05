COVID-19: Montreal convertirá 100 km de vías en espacios seguros para peatones y ciclistas

La alcaldía de Montreal convertirá, de forma temporal, un determinado número de vías en corredores para peatones y ciclistas durante este verano, de tal manera de dar a los ciudadanos más espacios al aire libre en medio de la pandemia.

La alcaldesa Valérie Plante llamó a estos espacios como “un circuito de transporte activo y seguro”, mientras anunciaba la medida este viernes en la mañana.

La red, que incluirá más de 100 km de vías, permitirá a los ciudadanos respetar la regla del distanciamiento social mientras las personas disfrutan el aire fresco y el buen clima del verano.

Plante agregó que esta red, además, conectará con los espacios verdes de la ciudad y pidió a las personas comprar en los comercios locales una vez puedan reabrir.

Recordemos que Montreal sigue siendo el epicentro de la pandemia de la COVID-19 en Canadá. A este jueves, había 20 633 casos confirmados, mientras el total de fallecidos se elevaba a 2154.

La alcaldesa fue enfática al recordar a la población que si bien este fin de semana será el primero del año con un clima veraniego, la gente debe seguir respetando las reglas del distanciamiento físico. La petición es que no invadan los parques, no trasladarse entre vecindarios o fuera de la ciudad y no reunirse con personas que no vivan bajo el mismo techo.

Para este fin de semana, según las previsiones de The Weather Network, se prevé buen clima en Montreal. El sábado será soleado y con una máxima de 17ºC, mientras que el domingo también habrá sol y la temperatura será de 19ºC.