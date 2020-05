Ola de calor intenso: sin planes aún para reabrir espacios con aire acondicionado

Comenzó la primera ola de calor del año en Montreal. De acuerdo con las previsiones, serán al menos cuatro días de calor intenso, con sensaciones cercanas a los 40ºC y en medio de una situación de pandemia, lo cual dificulta que muchas personas recurran a los espacios con aire acondicionados como bibliotecas y centros comerciales.

Estos espacios, usados por muchos que no tienen aire acondicionado en sus casas, permanecen cerrados como medida para frenar la propagación de la COVID-19. El gobierno de Quebec no tiene previsto una apertura de estos centros, así sea temporal, para poder palear el calor intenso de estos días.

Desde este lunes, Environment Canada emitió una advertencia de clima extremo para la región, con sensaciones de hasta 38ºC desde este mismo martes.

Según las previsiones, el miércoles la sensación será de 37ºC, el jueves de 35ºC y el viernes de 35ºC, con posibilidad de lluvia.

Según la ministra responsable de la ciudad y de la región de Montreal, Chantal Rouleau, se está analizando la posibilidad de abrir los espacios con aire acondicionado, pero aún no hay una decisión tomada al respecto.

Situación más compleja en los CHSLD

Los centros de cuidado de largo plazo para las personas de la tercera edad, denominados por sus siglas en francés, CHSLD, suman un nuevo reto a la realidad que viven en la actualidad con los contagios de COVID-19: muchos no tienen aire acondicionado.

Las autoridades expresaron que la canicule (al menos tres días de calor intenso) de mayo no estaba prevista y que tenían un plan para el mes de junio.

El doctor Horacio Arruda, jefe de Salud Pública de Quebec, dijo por su parte que están estudiando alternativas para recibir a las personas de la tercera edad en otros espacios, en el caso de que sea necesario.