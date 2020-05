Autocines de Quebec listos para recibir a los espectadores

Situaciones excepcionales también pueden representar oportunidades maravillosas para tipos de negocios que habían quedado -en su mayoría- en el pasado. Un ejemplo de ello: los autocines.

En Quebec son varios los que siguen activos, pero con la pandemia, sus propietarios están entusiastas de que estos espacios se conviertan en una opción ideal de esparcimiento mientras se respetan las reglas de distanciamiento físico para evitar la propagación de la COVID-19.

De hecho, muchos esperan audiencias más grandes que lo habitual, mientras la mayoría de los autocines abrirán este viernes 29 de mayo.

Tal es el caso del autocine Orford, en Estrie y el Belle Neige, en Laurentides, que estará proyectando este viernes Star Wars: The Rise of Skywalker, Underwater, Onward y The Call of the Wild.

Se prevé que el de Saint-Eustache abra este mismo viernes, pero no hay información de qué películas estará proyectando.

En el caso del autocine de Saint-Hilaire la apertura está prevista para el 5 de junio, mes en el que también abrirá sus puertas el Paradiso Chandler, en Gaspésie.

Dada la novedad -en el contexto de la pandemia- los propietarios de los autocines esperan una gran audiencia durante los primeros días de proyecciones.

Eso sí, incluso los vehículos deberán cumplir con las reglas de distanciamiento, lo que hará que muchos autocines reciban menos autos de lo que normalmente recibían previo a la pandemia.

Se requiere que dentro de estos espacios también se cumplan con todas las reglas por el nuevo coronavirus, como marcas en el piso para mantener el distanciamiento físico, instalación de estaciones para lavarse las manos. También será posible comprar palomitas de maíz (cotufas, crispetas, cabritas, popcorn)

Las reglas en los autocines