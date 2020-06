COVID-19: Guarderías y dentistas reabren este lunes en Montreal

Lunes 1º de junio. La reapertura de otras actividades prosigue en Quebec, centro de la pandemia de COVID-19 en Canadá. Hoy comenzaron a funcionar las guarderías y los dentistas, por ejemplo.

Mientras tanto, la provincia reporta este lunes un total de 51 354 casos de la enfermedad. En total, 4661 personas han fallecido, con un aumento de 30 en las últimas 24 horas.

Este lunes también recibieron luz verde para reabrir los salones de estética como las peluquerías y los centros de tatuaje, esto en la mayor parte de la provincia, pues en el área metropolitana de Montreal esto no ocurrirá sino hasta el 15 de junio.

Los centos comerciales, fuera de Montreal, también están abriendo sus puertas este lunes 1º de junio.

Sobre las guarderías

Las guarderías abrieron sus puertas este lunes por primera vez en más de dos meses, pero no todo es color de rosa. Padres y maestros siguen preocupados, no solo por la posibilidad de que aumenten los contagios, sino porque no saben cómo reaccionarán los más pequeños a las directrices para evitar la propagación del virus.

En las otras regiones de Quebec, las guarderías estarán trabajando a full capacidad el próximo 22 de junio, mientras que en el área metropolitana de Montreal y en Joliette esto será posible el 13 de julio.

Piscinas y parques también tienen luz verde para abrir

El fin de semana también se pudo conocer que tanto las piscinas exteriores como los parques y demás espacios públicos podrán abrir. Recordemos que algunos juegos de agua ya fueron permitidos la semana pasada en vista de la ola de calor que vivió el sur de Quebec.

Las autoridades insisten que, pese a la reapertura de estos espacios, muy visitados durante el periodo estival, las medidas de precaución deben seguir siendo aplicadas, específicamente la necesidad de lavarse las manos de forma continua y, claro está, el distanciamiento físico.

Asimismo, será necesario que los responsables de estos espacios desinfecten regularmente los módulos que son usados por el público.

En el caso de las piscinas, la alcaldía de Montreal informó que los vecindarios podrán abrir al menos una piscina el 20 de junio, mientras que la apertura total está prevista para el 1º de julio.