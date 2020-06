COVID-19: Canadá extiende ayuda económica por ocho semanas

Un anuncio que muchos estaban esperando. El periodo de admisibilidad para la ayuda económica por la pandemia de la COVID-19 (CERB en inglés y PCU en francés) será extendido por ocho semanas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo el anuncio este martes en su rueda de prensa diaria.

Esto quiere decir que si está recibiendo en estos momentos la ayuda y no puede regresar a trabajar, bien sea porque no encuentra un empleo o porque no es posible en este momento, podrá seguir recibiendo los 2000 dólares de la ayuda mensuales, según precisó Trudeau.

“En los meses recientes, los canadienses han contado con el Canada Emergency Response Benefit durante estos tiempos difíciles. Y la realidad es que hay tres millones de personas desempleadas que están buscando trabajo y aunque nuestra economía está reabriendo progresivamente, hay más personas aún desempleadas, queriendo trabajar, que empleos disponibles”, dijo el primer ministro.

Trudeau aseveró que su gobierno seguirá analizando lo que otros países han hecho al respecto, así como la reapertura de la economía, para determinar, de ser necesario, qué cambios deben hacerse al programa.

Hasta el 4 de junio, 8,4 millones de canadienses habían recibido esta ayuda directa, lo que ha generado un gasto de 43,51 millardos de dólares al tesoro público. Unos 1,2 millones de ciudadanos que se sumaron al programa, optaron por no recibirlo, según los datos del propio gobierno.



Cierre de la frontera con EE UU extendido

El primer ministro también confirmó en su rueda de prensa de este martes que la frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada por 30 días más, hasta el 21 de julio.

De acuerdo con lo expresado por Trudeau, esto permitirá proteger a los ciudadanos de ambos lados de la frontera mientras se sigue combatiendo la COVID-19.

Como se sabe, el cierre de la frontera entre ambos países no permite que sus ciudadanos viajen para hacer turismo, es decir, no afecta al comercio de bienes esenciales.