COVID-19: Casi todos los sectores de la economía ya están funcionando en Quebec

Desde este viernes, bares, spas, parques de agua y casinos se suman a la lista de establecimientos que pueden volver a abrir sus puertas luego de tres meses, en el marco de la pandemia de COVID-19 que se vive en todo el mundo. La condición: que los visitantes a estos espacios cumplan con las reglas establecidas para mantener controlada la propagación del coronavirus.

Lo que ha pedido el doctor Horacio Arruda, jefe de Salud Pública de la provincia, es mantener el distanciamiento físico, utilizar mascarilla y lavar las manos de forma constante.

Solo tres sectores se mantienen y se mantendrán cerrados durante el verano: no habrá festivales o grandes conciertos, no habrá campamentos en los que los niños se quedan a dormir y no habrá deportes que involucren un contacto cercano.

En los bares, vale destacar, se aplicarán las mismas reglas que en los restaurantes. No estará permitido ir a bailar. Los clientes que no sean de la misma familia deberán mantener el distanciamiento físico. No podrán tomarse un trago permaneciendo de pie, para evitar que las personas se paseen por el bar entre las mesas.

La segunda ola

Arruda reconoció recientemente que está “extremadamente preocupado” por aquellos quebequenses que no respetan las reglas de distanciamiento físico durante esta reapertura de la economía.

“Es importante que se desarrolle como un reflejo, porque estoy convencido de que habrá una segunda ola. Ahora, les digo: disfrutemos el verano, pero tomando en cuenta las reglas de distanciamiento físico”, reiteró.

Expertos aseguran que el cumplir las reglas para evitar la propagación del virus en espacios como los bares será todo un reto. Temen que sea un foco de contagio, por lo que piden que se aumente el número de pruebas diarias.

Desde esta semana, el gobierno de Quebec decidió no publicar la información sobre la pandemia en la provincia diaria y lo hará más bien de forma semanal.

Militares se van hoy de los CHSLD

Este viernes también es el día en el que los efectivos militares de las Fuerzas Armandas Canadienses dejarán los centros de cuidado de largo plazo de Quebec, conocidos como CHSLD. En su lugar, llegará personal de la Cruz Roja (a partir del 6 de julio).

De hecho, la Cruz Roja aún está en proceso de reclutar y entrenar a los voluntarios, pero a todas luces se ve cuesta arriba que logren la meta de tener 1000 trabajadores para la fecha prevista.

Aquellos que se sumen a la labor deben comprometerse a trabajar un mínimo de cuatro semanas en una de las residencias, pero también habrá la posibilidad de trabajar por un periodo más largo.

Recordemos que en el punto más elevado de la crisis, unos 14 000 soldados prestaron ayuda en unos 25 CHSLD de Quebec.