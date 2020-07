COVID-19: Nuevas restricciones para los bares a partir de este sábado

El ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé y el doctor Horacio Arruda, jefe de Salud Pública de la provincia, anunciaron este jueves nuevas regulaciones para los bares.

Entre las nuevas restricciones, que entrarán en vigencia este sábado, está la venta de alcohol hasta las 12 am, en lugar de hasta las 3 am. Las personas podrán salir del establecimiento, a más tardar, a la 1 am.

También se les pedirá operar con una capacidad reducida, no mayor a 50%.

Bailar está prohibido, es decir, los clientes de los bares tendrán que permanecer sentados.

Se prevé igualmente que los clientes de los bares se registren al entrar, de tal manera de hacer más fácil el saber quiénes estuvieron en el mismo, en el caso de ser necesario rastrear algún brote de COVID-19.

Las nuevas regulaciones también prevén una mayor presencia policial alrededor de los bares, para garantizar que los lineamientos por la pandemia sean respetados.

Recordemos que el gobierno de Quebec dijo esta semana que no dudaría en cerrar los bares y centros nocturnos si hay numerosos brotes, esto considerando que muchos jóvenes dieron positivo en Montérégie. Algunos de ellos habían estado en un bar de Brossard.

No todos están contentos

El presidente de la Corporación de Propietarios de bares, cervecerías y tabernas de Quebec, Jean-Jacques Beauchamp, dijo estar molesto con las intenciones de Quebec, alegando que las nuevas restricciones tendrán un impacto económico en este tipo de comercio.

“El gobierno de Quebec no se preocupa por nosotros. Quizá debería considerar ayudarnos un poco”, dijo a Radio-Canada.

Además, argumentó, que se está castigando a todos los bares por lo que pasó en un solo establecimiento (el de Brossard). “Solo pasó en un sitio en Brossard y ahora todos tenemos que pagar el precio… Esto nos molesta mucho”.

Pero Paul Desbaillets, copropietario de Burgundy Lion, tiene una visión diferente. Aunque está preocupado por el impacto económico de las medidas, cree que éstas están más allá del control de cualquier persona.

“Lo que pasó en el DIX30 no es la razón de las nuevas restricciones. La razón es porque quiwren que estemos a salvo”.