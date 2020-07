Una nueva opción de entretenimiento en el corazón de Montreal: el Royalmount Drive-In Event Theater

El mundo ha cambiado, al menos temporalmente, debido a la pandemia. Las rutinas han cambiado. Hemos permanecido en casa por meses. Pero también han sido tiempos de adaptación, de invención y de retomar antiguas formas de diversión como los llamados drive-in (cine-parc, en francés).

Hay varios autocines en Quebec, la mayoría de ellos en las afueras de Montreal, pero la buena noticia es que la ciudad ya cuenta con un amplio espacio para espectáculos, que puede ser disfrutado desde la comodidad y seguridad de sus autos, de tal manera de garantizar que se está cumpliendo con la regla del distanciamiento social.

Se trata del Royalmount Drive-In Event Theater, que abrió sus puertas la semana pasada. Está ubicada en plena autopista Décarie (la entrada es a través del chemin Royden).

El espacio no solo está concebido para proyectar películas. También se presentan bandas en vivo, shows de comedia, se realizar ceremonias de graduación y hasta eventos corporativos y de caridad.

Con las etiquetas #DriveInToGetOut y #Conduirepoursortir, el Royalmount Drive-In Event Theater ofrece la posibilidad de realizar eventos, unir a la comunidad, y ofrecer entretenimiento, respetando las medidas necesarias en estos tiempos de pandemia.

Foto: María Gabriela Aguzzi / Grupo NM

En la agenda

Son varias las películas y espectáculos previstos para los próximos días en este autocine citadino.

Este viernes, por ejemplo, será día de British Invasion, con la presentación de una banda tributo a Los Beatles, REPLAY, a las 8 pm. Luego, a las 10:15 pm, se estará proyectando el clásico del horror, Viernes 13.

El fin de semana tiene opciones para toda la familia, con Ferris Bueller’s Day Off y Mean Girls, mientras que el domingo será el turno para The Lego Movie 2 y Rocketman.

Comer y tomar en el lugar

La otra buena noticia es que en el lugar también puede comer y tomarse unos tragos, gracias a camiones de comida ambulante. Como se trata de un autocine, pueden comprar en línea y, dependiendo del restaurante, se lo llevan hasta su auto o usted mismo lo busca en el foodtruck, siempre respetando las medidas de distanciamiento físico.

Si quieren ver la programación y los costos de las entradas, pueden entrar a este enlace.