Visitar el Viejo Puerto de Montreal: una opción para pasear en tiempos de pandemia

El Viejo Puerto de Montreal es de esas zonas que no siempre viene a la cabeza cuando estás buscando opciones de paseo en la ciudad. Generalmente muy turístico, casi siempre es descartado porque sabes que estará lleno de transeúntes con sus cámaras; las terrazas a reventar con la música alta y, si vas en carro, estacionar puede llegar a ser una pesadilla.

Pero, la COVID-19 ha cambiado todo. Sí se ven turistas, quizá de provincias vecinas, pero el número es poco en comparación con un verano de normalidad. Ahora, un tramo de la calle de la Commune está cerradao solo para peatones y ciclistas, lo que hace que sea mucho más fácil respetar las reglas de distanciamiento físico. Hay unas atracciones multicolores, que con gel en mano, los niños pueden disfrutar, y la mayoría de los restaurantes y sus respectivas terrazas también están operando, así como el icónico museo Pointe-À-Callière, que justo en frente tiene unas sillas para quienes deseen sentarse y contemplar el paisaje antiguo de esta parte de la ciudad.

En la misma calle de la Commune hay comercios que ofrecen también helados y las famosas colas de castor, preferidas por muchos sin importar la temperatura. Encontrarán en varias esquinas dispositivos con gel antibacterial que la misma ciudad ha puesto a disposición de los ciudadanos.

Luego están las minitiendas, algunas de ellas abiertas y sus dueños, con el calor estival, atendiendo igualmente con sus caras tapadas con mascarillas. Al exterior, pocos van con tapabocas, pero una vez que entres a cualquier comercio o restaurante, debes tener puesta tu respectiva mascarilla, incluso si solo vas a comprar un agua fría.

Prácticamente todas las atracciones del Viejo Puerto están operativas a pesar de la pandemia, eso sí, con las respectivas reglas necesarias para evitar el contagio del virus. Puedes rentar los cuadriciclos (aquí pueden ver las tarifas) y también los botes a pedales, entre las 10 am y las 10 pm.

Foto: María Gabriela Aguzzi / Grupo NM

También están funcionando la tirolina y el Centro de Ciencias de Montreal, donde están presentando actualmente la exposición Un Viaje en el Espacio (deben comprar las entradas, obligatoriamente, a través de Internet).

Caminar hasta la playa de l’Horloge

Foto: María Gabriela Aguzzi / Grupo NM

En un día fresco y soleado, caminar hasta la playa de l’Horloge también puede ser interesante. El paisaje es realmente bonito y se pueden tomar unas fotos espectaculares de la ciudad, pues al frente tendrán el parque de la Cité du Havre y en dirección hacia la torre del reloj tendrán como fondo el puente Jacques-Cartier.

Si están en el mood de tocar la arena pueden entrar a la playa, que, por precaución ante la COVID-19, no tiene disponible las sillas. Pueden llevar sus toallas, mantas o sus propias sillas para tomar sol y/o refugiarse en los clásicos tolditos azules del lugar. No pueden llevar sombrillas. La entrada a la playa es gratis y está abierta entre las 11 am y las 7 pm.

Si aún tienen energías, pueden comprar algo para picar en los camiones de comida ambulante y disfrutar de un picnic improvisado, bien sea en alguna mesita cercana a la Grande Roue (que también está funcionando, con medidas especiales) o en los espacios con grama que hay en todo el sector.

¡Feliz paseo!