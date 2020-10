Verdun es catalogado como uno de los vecindarios más cool del mundo

En 2014, NM Noticias realizó una serie de artículos para mostrar Montreal y sus distritos. Verdun fue uno de los que resaltó en esa serie, pues aunque estaba en pleno proceso de renovación -que se extiende hasta estos días- ya muchos de sus residentes veían el potencial de la zona en los años venideros.

Hoy, en 2020, Verdun es catalogado uno de los barrios más cool no de Quebec, ni de Canadá o Norteamérica, sino del mundo entero.

Así lo considera Time Out, una empresa de medios con sede en Londres, Inglaterra, dedicada a resaltar la cultura, el entretenimiento y lo mejor de la comida de todo el mundo.

En su publicación The 40 coolest neighbourhoods in the world, Verdun quedó ubicado en la posición 11. Es el único barrio canadiense incluido en la lista de este año y superó otros de ciudades como Madrid, Londres y hasta Tokio.

¿Y cómo no ser #VerdunLuv? Quizás algunos no lo saben, pero la sede de NM Noticias está en este vecindario montrealés, así que hemos sido testigos de la evolución del quartier, al menos, durante los últimos seis años.

Un aspecto que destacan en la publicación de Time Out fue la experiencia que los verdunois vivieron durante estos tiempos de pandemia. El confinamiento llegó justo cuando todos esperábamos uno de los eventos para celebrar en las calles del quartier: la Cabane Panache et Bois Rond. La pandemia, en lugar de las acostumbradas actividades de este festival, dejó calles solitarias y sin color. Sin embargo, los verdunois siempre estuvieron allí para apoyar a sus comerciantes, sus restaurantes, su achat local.

La calle Wellington, la principal arteria comercial y vial del vecindario, fue cerrada y aunque la COVID-19 seguía allí, la gente salía y disfrutaba el respirar aire fresco mientras hacía sus pequeñas compras, en un intento por tener algo de la normalidad que todos conocemos.

Pero Verdun es mucho más que eso. Verdun es el bulevar LaSalle, con sus numerosos parques, su ciclovía, su playa, su borde del agua, sus árboles y los colores del otoño.

Foto: María Gabriela Aguzzi / Grupo NM

Verdun es, en la mayoría de los casos, vecinos amables que se saludan cada vez que se ven. Verdun es compartir la receta en un supermercado de algún plato fácil y rápido con algún desconocido. Verdun es comida de muchas ciudades del mundo.

Verdun es también historia y modernidad. Es esa vie de quartier que muchos soñamos cuando nos mudamos a Canadá.

Lejos de ser perfecto, Verdun sigue su proceso de renovación. Esperamos siga manteniendo su esencia, mientras sigue siendo uno de los vecindarios más cool de planeta.