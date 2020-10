Digging Inside de Malu Goyo: descubrirse a través del arte

María Luisa Goyo, conocida también como Malu Goyo, es una comunicadora por naturaleza. Estudió periodismo, ha trabajado en ventas, se ha desarrollado en el mundo del marketing y siempre ha estado creando, generando ideas, conceptos. Ahora vive una etapa diferente en la que, según sus propias palabras, se está descubriendo a través “colores, texturas, palabras y sonidos”.

El arte, en especial la pintura, llegó a Malu hace unos cuatro años. Si bien realizó un curso en la escuela de expresión y creación artística L’infusart, ubicada en Montreal, su exploración con técnicas, texturas y pinturas continuó los siguientes años.

Gracias a su curiosidad, su necesidad de comprender procesos personales, de expresarse, y sus ganas de ir creando su propio estilo, el 2020 ha sido el año de inicio e impulso en su carrera como artista. Desde su humildad y su experiencia aún sonríe -como quien no se lo cree- cuando alguien más la llama como tal.

Una serie colorida y con matices, “como nuestras almas”

«Good morning, Mister Avila». Foto: María Gabriela Aguzzi

Después de haber pintado unas cuantas piezas e incluso haber atendido peticiones de amigos para cuadros específicos, Malu decidió este año, en plena pandemia de COVID-19, lanzar al mercado su primer serie.

Bautizada Digging Inside, la colorida e innovadora serie ha sido su terapia, su pasión, su alma y su voz. Malu asegura que en las piezas están reflejados sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones.

“Mi inspiración para esta serie viene de una reflexión personal. De una necesidad de entender mejor mis pensamientos y mis sentimientos. Con muchos matices y al mismo tiempo con multicolor, como nuestras almas, esta serie quiere ser fluida pero definida al mismo tiempo. Representa quien soy y cómo me veo hoy, en un proceso de aprendizaje pero entendiendo mi pasado. Me rindo ante el universo y me emociono por lo que vendrá. Apuesto a los nuevos retos. Agradezco el proceso, las lecciones y todo lo demás. Espero que la disfruten al menos un poco de lo que yo disfruté creándola”, se lee en su manifiesto.

Un concepto importante para Malu, sobre todo en estos tiempos de pandemia y los cambios que ésta puede impulsar en nuestra sociedad, es promover el apoyo a lo local y, en especial, a los artistas. Insiste en que el arte es accesible para todos y es por ello que tiene piezas para varios presupuestos. Hay que cambiar la idea de que el arte es algo elitista, ha expresado en varias oportunidades.

Otro punto: poder llegarle a un público joven. De hecho, muchos de quienes la han contactado son jóvenes, algo que la sorprende y le da esperanzas sobre la apreciación del valor del arte en estos momentos, cuando tener algo repetitivo y masivo es tan sencillo.

Algunas piezas de Digging Inside ya decoran las paredes y recrean los sentidos de varios clientes de Malu, pero aún hay cuadros disponibles.

Actualmente trabaja en su segunda serie. Pronto tendrán detalles al respecto.

Pueden seguir su trabajo, conocer precios y estar en contacto con ella a través de sus redes sociales:

«Yokapha». Foto: María Gabriela Aguzzi





«Tupitta». Foto: María Gabriela Aguzzi





«Pim pam pum #3». Foto: María Gabriela Aguzzi