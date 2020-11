Elecciones en EE UU: escenarios, hora por hora, para esta noche

Día de expectativas. ¿Quién ganará la presidencia de Estados Unidos? Imposible saberlo por el momento y dependiendo de muchos factores, es posible que no sea una respuesta que tengamos sino después de varios días.

Son 50 estados en total, que administran el voto según sus propias reglas. Además, este año está siendo particular, pues un número récord de estadounidenses ya votó (por adelantado o por correo), lo que hace más cuesta arriba saber cuándo tendremos un resultado.

Hay, sin embargo, escenarios que se pueden manejar desde ya y que nos podrían dar un panorama de lo que se vivirá en tan solo horas (según CBC News).

7 pm

Recordemos en este punto que, a diferencia de muchos países latinoamericanos, las cadenas televisivas y de noticias de EE UU no deben esperar hasta que el conteo se termine para publicar sus propias proyecciones de los estados. Cuando cierren los primeros centros de votaciones se prevé que Indiana y Kentucky den por ganador en estos estados a Trump, mientras que las proyecciones podrían dar ganador a Biden en Vermont.

Otra historia se prevé para Georgia, Carolina del Sur y Virginia, que podrían tomar mucho más tiempo, especialmente si se considera la experiencia vivida en 2016, cuando fueron necesarias una hora para Carolina del Sur, casi cuatro para Virginia y casi cinco para Georgia.

7:30 pm. Dos estados clave comienzan a reportar

A esta hora cierran los centros de Carolina del Norte, Ohio y Virginia del Oeste. Es posible que éste último sea proyectado a favor de Trump. Carolina del Norte y Ohio estarán muy cerca, por lo que es posible que sea terminado el conteo de votos antes de proyectar un ganador.

8 pm: Florida y Pensilvania en la mira

Los centros cerrarán en Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, D.C., Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee. Se prevé, hasta ahora, que las cadenas televisivas den como ganador a Biden en Connecticut, Delaware, Washington D.C., Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey y Rhode Island, mientras que Alabama, Mississippi, Oklahoma y Tennessee tendrán como ganador a Trump. De cumplirse estas proyecciones, hasta ese momento, 75 votos electorales irían a Biden y 57 a Trump.

Es posible que en este punto las cadenas televisivas declaren a Trump ganadoren Carolina del Sur, lo que hará cerrar la brecha 75-66.

A las 8:30 pm se prevé que Arkansas ya tenga resultados, sumando seis votos electorales para Trump, así como tres de los cuatro votos electorales de Maine, llevándolo a 78.

Se estima que a esta hora no se podrán hacer otras proyecciones, porque para el momento dos de los estados más importantes, Florida y Pensilvania, así como Maine, Missouri y New Hampshire seguirán esperando por conteos.

Se espera que en Pensilvania el resultado tarde, pues muchos de los electores votaron por adelantado o por correo y se comenzarán a contar el martes en la mañana.

Para Florida, sin embargo, se prevé que se tengan proyecciones esta misma noche. En 2016, la AP dijo que Trump ganaba tres horas después del cierre. Florida sigue siendo el estado clave para que Trump sea reelecto en esta oportunidad.

9 pm

Los centros cierran en Arizona, Colorado, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, NewMexico, New York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas, Wisconsin y Wyoming. Se prevé que Biden sume a esta hora a New Mexico y New York, llevando sus votos electorales a 112.

Mientras tanto Kansas, Louisiana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y la mayoría de Nebraska serán proyectados para Biden, dándole entre 99 y 109 votos electorales.

En Colorado es posible que se extienda un poco más las proyecciones.

Arizona y Texas estarán muy cercanos y también serán claves para determinar el ganador.

10 pm

Iowa y Nevada comienzan a contar mientras las tendencias se hacen más evidentes.

Algunos estados claves pueden acercarse a las proyecciones, al menos que los resultados estén muy cercanos. En 2016, Florida y Iowa fueron proyectados a esta hora.

En este punto se prevé que las cadenas den por ganador a Biden en Virginia y Colorado, mientras que Utah y Missouri vayan para Trump, llevando los votos electorales a 134 por Biden y 115 por Trump.

11 pm

Cierran los centros en California, Idaho, Oregon y Washington. Aunque se prevé que tanto California como Washington se hagan esperar, junto a Oregon es posible que sean para Biden, mientras que Idaho será proyectado para Trump.

Es posible que si las cosas están marchando para el candidato demócrata, a esta hora se esté proyectando como ganador en New Hampshire y Minnesota, llevando el voto electoral a su favor a 222, mientras Trump tendría 119.

Si por el contrario la noche está compleja para Biden, las cadenas esperarán para proyectar el ganador en Minnesota y, en su lugar, declararía ganador a Trump en Georgia, Texas y Florida. Se daría aquí el punto de quiebre para el actual presidente, pues si gana Florida y Georgia podría estar avanzando en su plan de ser reelecto.

Ahora bien, si todos esos fueran proyectados a su favor, Trump tendría solo 205 votos electorales.

Tras la medianoche

Los centros cierran en Hawái y Alaska. A este punto o Biden está fuerte para ser electo o la elección se dirige a un tiempo de espera más prolongado, pues sería necesario esperar los conteos de Michigan y Pensilvania, algo que se podría extender por días.

Se prevé que Hawái sea para Biden y si su noche sale como prevé, Florida y Carolina del Norte también serían para él. De darse este escenario, a este punto, Biden tendría 270 votos electorales (los necesarios para ser el ganador) y sería el ganador según las proyecciones.

Si por el contrario, hay un mejor escenario para Trump, la espera se extenderá más. Incluso si estados como Carolina del Norte y Ohio lo dan como ganador, las cadenas esperarán para dar sus proyecciones en muchos otros estados.

De darse este escenario, no será sino hasta la mañana del martes que se tendrá un panorama más claro, o incluso varios días.