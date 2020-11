Elecciones EE UU 2020: Sin ganador todavía, estos son algunos de los escenarios

Era un escenario que muchos analistas, encuestadoras y periodistas esperaban, pero que aún así no deja de sorprender y, sobre todo, de mantener en vilo a los Estados Unidos y a millones de personas en todo el mundo.

Pasó la noche del 3 de noviembre y los estadounidenses todavía no saben quién será su presidente por los próximos cuatro años, a la espera de los resultados en varios de los estados más cerrados.

Antes de seguir hay que recordar: En Estados Unidos el ganador no lo determina quien obtenga más votos, sino quien logre obtener al menos 270 votos electorales. Cada uno de los Estados otorga una cierta cantidad de votos electorales, relativos a su población. El ganador en cada región sí se determina por quien obtenga la mayor cantidad de votos.

Al momento de escribir esta nota, Joe Biden, candidato demócrata tiene 227 votos electorales a su favor, mientras que el republicano Donald Trump cuenta con 213.

La jornada electoral ha estado marcada por ciertas sorpresas, algunos errores en las encuestas y pequeñas en ciertos estados que no han permitido todavía declarar un ganador.

Por ejemplo, Trump logró mantener control en Florida, a pesar de que las encuestas lo ponían por debajo de Biden en el estado del sur. La clave fue que logró que la diferencia en sectores como Miami no sea tan amplia a favor de Biden como se pronosticaba.

Biden dio la sorpresa en Arizona, donde mantiene una ventaja e incluso algunos medios, como Fox News y la agencia AP, ya lo han declarado ganador en este estado que tradicionalmente se inclina más hacia los republicanos. El candidato demócrata no ha logrado -por el momento- dar la sorpresa en otros estados tenía expectativas que voltear de rojo a azul, como Georgia, Carolina del Norte o Texas.

A pesar de esto, para el mediodía de este miércoles el antiguo vicepresidente de Barack Obama ve más claro el camino a obtener los 270 votos electorales.

Wisconsin, Michigan y Nevada podrían ser suficientes para que el candidato demócrata asegure su puesto en la Casa Blanca. Incluso podría no necesitar de Pensilvania, otro de los estados que sigue contando votos hasta el momento.

La reacción de Trump

Mucha de la atención del mundo giraba en torno a la reacción que podría tener Donald Trump en caso de que los resultados no le favorecieran.

El presidente habló desde la Casa Blanca alrededor de las 3:00 am de este miércoles y declaró que era el ganador, tomando en cuenta las cifras que manejaba su entorno. Pero no dudó en acusar a los demócratas de “intentar robar la elección”, aunque no dio evidencias de esto. También señaló que irán hasta la Corte Suprema, aunque tampoco subrayó las razones para esto.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna irregularidad en el proceso de votación y las demoras se deben a la inmensa cantidad de votos por correo y votos adelantados que se han recibido en estos estados claves, principalmente en respuesta a la crisis sanitaria de la Covid-19.

¿Y para cuándo?

La gran pregunta es cuando se conocerá la identidad del próximo presidente. Si Biden se mantiene al frente de Arizona, Nevada, Wisconsin y Michigan, y estos estados logran procesar todos los votos este miércoles, al final del día se podría hacer una proyección.

Por el contrario, si todo depende de Pensilvania, la espera podría tardar hasta el viernes, o incluso el fin de semana, cuando se termine de contar los votos pendientes.

A esto se le suma la ya anunciada decisión de la campaña de Trump de pedir un reconteo en el estado de Wisconsin. Esto es permitido cuando la diferencia entre los dos candidatos es menor a 1%.