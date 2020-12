Llegando al 2021

Quizá lo más importante de llegar al 2021 es la certeza que estamos dejando atrás al 2020.

¡Qué año el que hemos tenido! Algún medio ha llamado al 2020 el Año Perdido. Pero la más paradójica denominación es la que le otorgara, en enero de ese año, el entonces presidente peruano Martín Vizcarra, como el Año de la Universalización de la Salud; y resultó ser el Año de la Universalización de la enfermedad. Perú ha registrado hasta hoy no pocos muertos por el Coronavirus: 37 474.

Por lo tanto, y considerando los tiempos que corren, llegar sanos y salvos al 2021 ya es una ganancia.

Pero, como dirán muchos, la crisis no ha terminado. Lo cual es muy cierto. A pesar de ello, y salvo un viraje inesperado, parece pertinente suponer que por fin se ve luz al final del túnel. La vacuna ha resultado ser nuestra única arma capaz de vencer al Covid 19; y lo más que desearíamos es que el proceso de vacunación se acelere lo más posible.

No obstante, no se puede desdeñar el balance luctuoso de la crisis. Hay hasta hoy 1 760 000 personas que han muerto en todo el mundo a causa de la epidemia. De ellas, 333 mil corresponden a Estados Unidos, 191 mil a Brasil, 148 mil a India, 63 mil a Francia, y 54 mil a Rusia. Canadá registra a la fecha 15 439.

De otra parte, los daños ocasionados en las economías de todo el mundo tampoco son desdeñables. Las estimaciones de los organismos internacionales para el 2020 no han dejado al amparo a casi ninguna economía en todo el planeta. Pero, he aquí las buenas noticias. Esos mismos organismos, prevén para el año 2021 crecimientos positivos de los Productos Internos Brutos (PIB) en casi todos los países del mundo, y a tasas significativas, aunque no suficientes para recuperar en un solo ejercicio lo que se ha perdido.

A continuación, y para finalizar, veamos el siguiente cuadro que hemos extraído del informe emitido en octubre 2020, por el Fondo Monetario Internacional, denominado “Perspectivas Económicas. Las Américas”. Nos referiremos sólo al continente americano.

Observando las cifras del 2020 se constatan caídas estrepitosas de las economías en toda la región. Pero, es necesario indicar, que no todas esas caídas se deben al coronavirus. Lo que ha hecho este virus es agudizar los problemas en aquellas economías débiles. Por ejemplo, en todo el periodo de años al que se refiere el cuadro que citamos, Venezuela ha registrado pérdidas astronómicas, e incluso para el 2021 se estima también una pérdida del 10% de su economía. Este país parece también un caso perdido.

Nicaragua, también una economía regida por un gobierno de orientación marxista, registra en los tres últimos años disminuciones en su economía, y para el 2021 también registrará otro decrecimiento, del 0,5 %. Argentina, como sabemos, arrastra una crisis de hace muchos años, que no se sabe si saldrá de ella realmente. En todo caso el FMI le asigna optimistamente para el 2021, un crecimiento del 4,9 %.

Es interesante anotar el caso de Guyana, un país con una población de apenas 786 391 personas, que es el único en la región que registrará este año fatídico de 2020 un crecimiento positivo del 26,2 %; y podría haber crecido a un 86 %, según lo pronosticaba a inicios de año el FMI, solo que se atravesó la pandemia.

Debo indicar que, si bien es una tradición medir el crecimiento o decrecimiento de un país por su PIB, es decir por la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado, y expresada esa producción en términos monetarios; el índice no explica necesariamente la verdadera prosperidad de un país. Por ejemplo, Chile y Perú han venido registrando crecimientos paulatinos de su economía, a excepción del 2020 y, sin embargo, en esos países hay hondas desigualdades de ingresos entre su gente y que a menudo son pretextos para la protestas y agitaciones, que desestabilizan y causan o pueden causar daño justamente a las economías de esos países.