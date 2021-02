Cocina de la Nony: platos fáciles, rápidos y económicos de la mano de una agente inmobiliario

Sacar una oportunidad de una dificultad y si es para ayudar a otros, pues, como dicen en Quebec, tant mieux. Eso fue lo que hizo Sonia Sanhueza cuando supo que no podía trabajar debido a la nueva realidad que trajo consigo la COVID-19. Como la mayoría de las personas en esta provincia canadiense, Sonia debió parar por completo su trabajo durante los primeros meses de la pandemia. No podía visitar viviendas ni tener contactos con clientes. ¿Y ahora?

Cocinando un día en casa, en medio del encierro que impuso la pandemia, esta multitasking agente inmobilairio (es, además, mamá, abuela, pintora y escultora) concretó una de esas ideas que siempre le había dado vueltas en la cabeza: hacer videos de sus recetas que pudieran ayudar a otros a cocinar platos deliciosos y rápidos. No se preguntó, en una primera instancia, cómo los iba a publicar, etc. Solo grabó la comida que preparaba y luego resolvió. Sin mucha complicación, como asegura es también su cocina.

Fue así como a apenas días del cierre económico, en marzo de 2020, luego de haber hecho un minicurso en línea de edición, Canva y demás detalles técnicos con su hija (quien también crea contenido y es coach de vida), Sonia publicó su primera receta en su canal de YouTube: Cocina de la Nony. El título de esas primeras recetas dan cuenta de los días que vivíamos: Recetas para tiempos difíciles, Utiliza lo que tienes…, aunque su motto es «hacer las cosas con amor y con mucha creatividad».

NM Noticias conversó con Sonia, quien nos comentó parte del proceso que vivió para publicar estos videos, sus consejos para la cocina y parte de su trabajo como agente inmobiliario.

-¿Cómo surgió la idea de hacer Cocina de la Nony. ¿Qué te inspiró?

Cuando empezó la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar esto. Nos prohibieron a los courtier immobiliers trabajar esos primeros días. Estando en casa, el primer día no tenía mercado y se me ocurrió hacer, con lo que tenía, la primera edición de Cocina de la Nony. Cuando vi las cosas que tenía sobre la mesa fue que se me ocurrió… empecé a cocinar y me dije ‘oh, nunca he grabado’. Lo hice con el teléfono que tengo. El primero lo grabé en vertical (risas), no horizontal, y así fue… La idea fue hacer una comida rápida y económica.

-La parte técnica ¿Cómo fue aprendiendo?

Gracias a mi hija, Sonia, quien también crea contenido y es coach, ella fue la que me enseñó. Le pedí un poco de asesoramiento y la primera cosa fue cambiar la orientación de la cámara de vertical a horizontal. Luego me hizo un pequeño curso por Internet para hacer la edición de los videos y así fue que poco a poco fui aprendiendo. También me enseñó a utilizar Canva…

Posteriormente recibí dos regalos. Un micrófono y un atril, pero antes hacía los videos con un atril que inventé: un portalápices, al cual que quitaba o ponía más lápices para sostener el teléfono. Con el micrófono mejoró mucho el audio y así poco a poco he ido publicando.

Tengo muchos videos que no he publicado porque tengo que editarlos. Es la parte más larga.

-¿Cómo escoges las recetas?

-He vivido en varios países. Nací en Chile. Viví cinco años en Perú, donde trabajé en el sector turismo y conocí mucho de la cocina casera peruana. Por eso verán muchas recetas peruanas. Luego viví 25 años en Venezuela. Ahora tengo casi 17 años en Canadá. Uno va aprendiendo. ¿Cómo decido lo que voy a hacer? Es normalmente lo que voy a preparar para comer o lo que tengo en la nevera. No hago programación. Yo veo qué tengo en la nevera, lo que vamos a comer ese día. Lo que voy grabando es lo que comemos en casa, sin mucha complicación, muy espontáneo. Lo que ven es lo que comemos en casa.

Foto: María Gabriela Aguzzi V. / Grupo NM

-¿La cocina puede ser sencilla y fácil? ¿Cómo lograrlo?

-Sí. Con mis consejos les aseguro que lo es. Para mí el desafío más grande es la velocidad para hacer los videos. Siempre he tenido esa habilidad de hacer la cocina muy muy rápido. En media hora hago una cena o un almuerzo con bastantes detalles.

Además doy mucha libertad. Doy lo básico y ustedes deciden.

A veces, la cocina se vuelve pesada, cuando no le ponemos el suficiente amor y creatividad. A veces, como digo en muchos de los platos, la presentación es importante. Si yo pongo los elementos de una manera puede que se vean poco atractivos para comer.

Comer es un gusto para todos, sin embargo, la presentación del plato es fundamental. En la medida que se agregan elementos de color, por ejemplo, está comprobado que va a ser más apetitoso que un plato de color pálido.

Poco a poco pueden descubrir que les gusta cocinar, ir inventando…

Espero poder hacer una serie de ensaladas, por ejemplo, y creo que es una buena alternativa de comida cuando a la persona no le gusta cocinar. Puede ser con una pechuga de pollo a la plancha, un bistec, una tortilla de huevo y así ya tiene una comida diferente para cada día, además completa y saludable, algo que es muy importante.

En mis recetas sí van a encontrar cosas fritas, son pocas, porque en general todo es muy saludable.

-¿Cómo logra hacer tiempo para llevar el trabajo de agente inmobiliario y de youtuber?

-Soy multitasking, pero también es darse el tiempo. La ventaja de Cocina de la Nony es que tengo muchos programas grabados. En la época que no estuve tan activa como agente inmobiliario tuve mucho tiempo y grabé casi todos los días, pero no los he editado. Los tengo guardados y poco a poco los voy publicando.

Los platos me salen de la nada. A veces voy a empezar a cocinar para la familia y se me ocurre grabar lo que voy a cocinar.

-Algunos consejos…

-Me gustaría tener videos especiales con Consejos de la Nony. Pero puedo comentarles, por ejemplo, el consejo del cilantro, que puede guardarse hasta por casi dos meses, en especial en invierno cuando suele ser más costoso: cuando compren cilantro, que éste tenga raíz, lo envuelven en papel absorbente y encima le ponen una bolsa. Lo meten en un vaso o tasa con agua y cierran la bolsa. Cuando lo necesiten, sacan y lo vuelven a cerrar. En el caso del perejil, pueden hacer lo mismo y los guardan en la nevera.

-Y para quienes se queden curiosos… ¿Cómo es el trabajo de agente inmobiliario en Quebec?

-Tengo prácticamente 15 años de experiencia. Trabajo con todas las nacionalidades. Muchas veces ayudo a los inmigrantes a buscar su primer apartamento, a buscar la escuela para los niños, a hacer los trámites como la maladie. Lo hacía mucho en el pasado, pero ahora hay muchas organizaciones que ayudan a los inmigrantes, así que lo he dejado un poco. Si me lo piden, sin embargo, los oriento para llevarlos al banco a abrir sus primeras cuentas o a inscribir a los niños en la escuela. Mi teléfono lo tienen muchos colegios, porque era el que daban los papás cuando llegaban mientras ellos compraban el suyo (risas). A veces todavía me llaman para buscar a fulano (risas). Mi principio en la vida es ayudar a quien pueda. Como corredor inmobiliario, tengo clientes de todas las nacionalidades, pero un gran porcentaje de latinoamericanos.

Quienes deseen contactarme, bien sea por Cocina de la Nony, o por el sector inmobiliario, pueden llamarme . Siempre estaré a la orden. (514 991 2752).

Pueden suscribirse a Cocina de la Nony en este enlace.