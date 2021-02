La guerra de la vacuna

¿A qué nos atenemos ahora? De un lado los voceros oficiales de los gobiernos nos hablan y nos dan informaciones que parecieran razonables, y quedamos contentos por un rato. Pero la realidad pronto se nos impone. Graves dificultades de producción a gran escala de la tan esperada vacuna contra el Covid19.

De hecho, Pfizer-BioNTech y Moderna, las dos vacunas confiables y aprobadas, con la que se está vacunando el área occidental desarrollada, ha reducido sus entregas pautadas a varios países, entre ellos Canadá.

También AstraZeneca, que recientemente ha venido a engrosar la oferta del preciado producto, y que ha sido aprobada hasta hoy por el Reino Unido y Estados Unidos, anunció casi de partida que no podrá cumplir el calendario de entregas previstas para Europa. Esto provocó que la Unión Europea reaccionara de la manera como reaccionaría el género humano cuando se trata de sobrevivencia. Es decir, tratando de evitar que la vacuna de AstraZeneca vaya a otras manos que no fuesen las europeas. De ser así, se aplicarían severas medidas proteccionistas para envíos fuera de su área. Los europeos no dejan de tener razón, han invertido en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca unos 336 millones de euros.

Desde un comienzo de la crisis se sabía que la solución que tenía la humanidad ante la amenaza del Covid19, era una vacuna que nos inmunizara del contagio. Desde muy temprano comenzó una carrera por parte de los laboratorios farmacéuticos para lograr el apreciado elixir. Algunos gobiernos decían que habían puesto dinero para el desarrollo de esa vacuna. Desde junio o julio de año pasado, ya varias empresas tenían avanzada el antídoto y empezaron a vender el producto, mucho antes de su aprobación. Y aquí empezó la guerra.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) previendo que serían muy pocos laboratorios que tendrían éxito en lograr la vacuna, al menos en lo inmediato, promovió tempranamente, junto con otras dos organizaciones, una alianza de países para garantizar una distribución “equitativa” del producto, y que no sólo los países ricos la tuviesen. Se inscribieron 172 países, entre ellos Canadá. No están en ella Estados Unidos (aunque la nueva administración, al mando de Biden, ha anunciado que pronto se integrará); tampoco está la Unión Europea, como organismo, aunque individualmente los países que lo integran están de acuerdo con su inclusión. Tampoco está Rusia, que tiene su propia vacuna, la Sputnik V, y que recién anunció una eficacia del 91%. Por el contrario, integra la alianza China, que también tiene su propia vacuna, todavía de dudosa eficacia.

La idea de la alianza es conseguir fondos para que los países pobres o medianamente pobres puedan comprar la vacuna. Habrían reunido hasta hoy unos 2 100 millones de dólares, pero necesitarían 4 900 millones más. En la práctica se duda de la eficacia de esta iniciativa; y la realidad es que algunos gobiernos avivados o previsores, y sabedores que esto también era un asunto de negocio, se adelantaron a comprar el producto. Se dice que actualmente los países ricos (el 15% de la población mundial) ya han comprado el 50% de la producción de aquí hasta la mitad del 2022.

Nos sorprendió que Israel haya comenzado antes vacunado a 1 millón de personas en dos días. Mientras que aquí en Canadá, y en muchos otros lugares, se hacía esfuerzos para vacunar a mucho menos que esa cifra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para hacer una vacunación masiva, hay que tener primero la vacuna, y en cantidades suficientes. Israel, versado, por experiencia propia, en asuntos de sobrevivencia, obtuvo la vacuna ofertando un mayor precio que otros países. Pagó 19 dólares por dosis a Pfizer-BioNTech, y a Moderna; mientras que la Unión Europea pagó $ 12 por cada dosis, y Estados Unidos, 16 dólares. Hay que recordar que ambas vacunas necesitan dos dosis por persona.

Por tal razón Israel encabeza hasta hoy la lista de los más vacunados en relación con su población, Ver Cuadro I). Al día 3 de febrero 2021, el 59 % de sus 9.3 millones de personas ya han sido vacunadas. De ellas el 21.5 % ha recibido las dos dosis prescritas. En Estados Unidos, hasta ese día llevaba vacunadas al 10.2 % de su población, a pesar de que es uno de los países que mayor dosis ha aplicado; pero hay que considerar que Estados Unidos tiene una población de 326 millones de personas, de tal modo, que los 33 millones de dosis que ha aplicado, es apenas ese 10 % de su gente.

El Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos (UAE, siglas en inglés) y Baréin, también están en la lista de los más vacunados en relación con su población. En alguna publicación reciente, se dice que una empresa inglesa que ofrece entretenimiento a sus clientes y que pagan una membresía, está ofreciendo viajes hacia los Emiratos, con alojamiento en hoteles VIP, con el solo fin de ser vacunados allí. (¿?)

Cuadro I. Vacunación en el Mundo (Fuente: The New York Times)

Agregamos un segundo cuadro para permitir que entre en él Canadá. La fuente sigue siendo The New York Times.

Vemos que, en Canadá, donde somos 38 millones de personas, recién hemos llegado a la barrera del millón de vacunados, que es el 2.6 % del total de personas. No se tiene información de los vacunados en primera dosis y los que han recibido las dos.

Cuadro II. Continuación

Hace pocos días el primer ministro canadiense informaba que Canadá había formalizado un compromiso con la empresa Novavax, con sede en Maryland, para que fabricara su vacuna contra el Covid19 denominada NVX-CoV2373, también aquí en Montreal. De otro lado, el NYT revela que esa compañía ha formalizado acuerdos con el Reino Unido, por 60 millones de dosis, con Australia por 51 millones, y desde luego con Canadá por 50 millones de dosis. No sabemos si estas serían las que se producirían aquí en Montreal. La vacuna de Novavax no ha sido aún aprobada en Canadá, y tiene aún una eficacia del 89.3%. Se debe aplicar 2 dosis, con tres semanas de diferencia.

La compañía Providence Therapeutics de Canadá está desarrollando una vacuna para el Covid19, basado en su experiencia de medicamentos para tratar el cáncer. Se trata de una vacuna de ARN (ácido ribonucleico) que es una molécula similar a la de ADN, solo que de cadena sencilla. Esta vacuna recién está en fase 1, y podría llegar a su fase 2 en mayo próximo.

——

En el mundo actualmente hay unas 67 vacunas en fases de prueba contra el Covid19.

Veinte de ellas 1han llegado o están a punto de llegar a las etapas finales, la 3. Algunas ya aprobadas y otras en trámites de aprobación.

Aquí un cuadro de aquellas que ya están en fase 3, obtenidas del NYT.

Estatus de algunas vacunas contra el Covid19 (extraída del NYT)

Aparate de las vacunas que ya hemos mencionado antes, debemos indicar que la de Johnson & Johnson sería otra de las próximas a ser aprobada. Tiene aún una eficacia del 72% en Estados Unidos, del 66 % en América Latina, y del 57 % en Sudáfrica. La ventaja adicional de esta vacuna es que no requiere tan baja refrigeración y está prevista para una sola dosis.

Debemos también mencionar, la vacuna rusa Sputnik V, que ha tenido dificultades, pero ayer Rusia anunció que ya tiene el 91.6 % de eficacia. Algo bueno, porque varios países latinoamericanos la esperan con ansias, como México, Argentina y ahora Perú, que no tenía ninguna vacuna encargada hasta hoy.

También está la vacuna china Sinopharm, Sinovac Biotech y CanSino. La más avanzada es la de Sinopharm, que ya está en fase 3. Pero aún se tiene algunas reservas. Sin embargo, Chile, que empezó a vacunar con Pfizer, parece que continuará con las de Sinopharm. Igualmente, Perú, que hasta hace poco no tenía ninguna vacuna en el horizonte, habrían hecho tres pedidos, pero todos no pasan de los 3 millones de dosis, para una población de 32 millones.

Está la vacuna Abdala de Cuba, que en estos momentos está en su Fase 2.

—-

El escenario actual es de una dura y desesperada pelea entre demandantes y oferentes por este producto, que es una suerte de nuevo elixir de la vida. Con el tiempo todo el mundo tendrá acceso a la vacuna, y seguramente la veremos en farmacias a la venta libre.

El problema es que la necesitamos ahora mismo, y toda la humanidad quiere eso. Más tardanza, significa más contagios, más muertes, más medidas punitivas, más pérdidas de empleos y más problemas económicos.

Pero, he aquí el problema. No hay suficientes por el momento.

Un informe de la empresa Economist Intelligence Unit (EIU), hermana de The Economist, llega -como ellos mismos lo dicen- a una conclusión nefasta. He aquí el cuadro concluyente:

Cuadro III. Esperando la vacuna, según países.

El grafico nos muestra una estimación del proceso de vacunación en el mundo, clasificada en colores: Con azul oscuro se señala a 37 países, entre ellos Estados Unidos -el único en América-, en donde el proceso de vacunación se logrará este año 2021. Con azul claro, se señala 30 países, entre ellos Canadá que terminarán de vacunar a su gente, a mediados del 2022; dentro de más de un año. El primer ministro de Canadá espera que todos estemos vacunados a finales septiembre de este año 2021. ¿Quién tiene la razón?

Treinta y siete países, entre ellos Ecuador, Colombia, algunos países asiáticos y otros de África, terminarán de vacunarse a fines del 2022 (color borgoña o vino tinto, claro). Los demás países, unos 84, señalados con borgoña oscuro, se vacunarán lo más temprano en el 2023. Aquí están la mayoría de los países africanos y algunos de América Latina, como Venezuela y Bolivia.