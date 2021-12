¿Qué se escucha en Canadá durante Navidad?

Según una breve indagación que hemos realizado, a propósito de las fiestas navideñas, en Canadá la música que más se escuchaba, y todavía se escucha por estas fechas, es El Mesías, de Georg Friedrich Händel, compuesta en 1741 y estrenada en Dublín el 13 de abril de 1742. Una de las partes de esa obra más conocidas es Aleluya. Aquí la pueden escuchar y ver, bajo la dirección de Kent Nagano en Notre Dame Montreal.

Precisamente el pasado martes 7, la Orchestre classique de Montréal, tocó dicha obra en el Oratoire Saint-Joseph, y el viernes en la Maison symphonique. Y esta es una tradición que se ha seguido desde los albores de 1800, básicamente interpretadas en las Iglesias católicas, para no decir cristianas, que podrían englobar otras iglesias, de las cuales no estamos seguros de que esta tradición se conserve.

Antes y después de los años 1 800, en las misas de medianoche de Navidad, se interpretaban cánticos, en coro o en solo, como por ejemplo, el Minuit, chrétiens de Adolphe Adam en francés, o su versión en inglés, O Holy Night.

Ya en tiempos modernos, encontramos una interpretación de “O holly Night” de Mariah Carey.

El canto de iglesia (motete) de autor anómimo «Magnus Dominus» es conocido en Quebec desde 1700; y Ça bergers, cántico de Noel de origen francés, que es una adaptación de una versión del siglo XVI, pero más conocida por la versión de Ernest Gagnon. Jesus de Nazareth compuesto por Charles Gounod en 1856, es un motete (composición musical breve, generalmente de carácter religioso) es popular en Quebec.

Pero la música mas antigua que se haya escrito en Canadá es la llamada Noël huron o Jesous Ahatonhia atribuído a Jean de Brébeuf. Fue escrito en lengua wendat en 1640; se ha traducido al francés y al inglés. Brébeuf, fue un misionero jesuita nacido en Francia en 1593, y que vino a estas tierras, denominadas entonces Nueva Francia, en 1625, a los 32 años, dedicándose a convertir al catolicismo a la etnia Hurón, que habitaban en el sur de Ontario. Ocurrió que en 1649 una invasión de la etnia Iroquesa destruyó al pueblo Hurón, y capturaron a varios misioneros, entre ellos Brébeuf. Los misioneros y los hurones capturados fueron torturados por los Iroqueses, y finalmente les dieron muerte.

Evidentemente lo dicho hasta hoy, es una pequeña muestra del tema que nos ocupa. Hay una gran profusión de himnos, canticos, motetes y arreglos musicales que aún se escuchan en Canadá.

También hay innumerables compositores canadienses de música navideña puramente instrumental, ejemplo The Bird of Dawning Singeth All Night Long; o más recientemente A Guitar for Christmas de Liona Boyd por citar dos; así como autores de música pop, como Frank Mills; o Raffi; o el Christmas Is Coming de Payola$.

—-

Es de imaginar que en los hogares de inmigrantes, se escuchen por estas fechas música navideña de sus propias culturas; y en general en toda la población, en su cotidiano andar, escuchen las melodías de moda y las que suenan en la radio. Para citar algunos: Las canciones de Michael Buble; el Feliz Navidad, de Feliciano; o la famosa All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

En Toronto hay una estación, la 98.1 CHFI, que transmite canciones navideñas viejas y actuales, durante todo el mes de diciembre. Aquí el link