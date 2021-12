COVID: Quebec refuerza medidas sanitarias ante la variante ómicron

Periodista. Las calles de Caracas, Venezuela, me llevaron a escribir sobre nuestras comunidades, una pasión que también he compartido en Montreal. Luego me especialicé en periodismo económico. Hoy sigo siendo periodista, pero también soy inmigrante y también soy canadiense. La traducción y la localization se sumaron a mis skills. Mi hijo, mi familia y mi música son mi vida. Colecciono vinilos.