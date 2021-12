Sensación de hasta -55 grados C en Alberta

in

Los viajeros canadienses están experimentando un aumento en las cancelaciones de vuelos en esta temporada navideña, pero las aerolíneas dicen que el clima es un factor más importante que el COVID-19.

Las aerolíneas más grandes de Canadá cancelaron cientos de vuelos entre el 22 y el 26 de diciembre.

La compañía de datos de aerolíneas Cirium dijo que Flair Airlines canceló 9% de sus vuelos programados, mientras que WestJet Airlines Ltd. canceló 7% de sus vuelos.

Air Canada canceló 4% de sus vuelos programados durante el período.

Las aerolíneas estadounidenses también han cancelado una gran cantidad de vuelos en esta temporada navideña. Delta Air Lines y United Airlines dijeron que cancelaron vuelos debido a la escasez de personal relacionada con la variante del COVID-19, ómicron.

Pero las aerolíneas canadienses dicen que la mayoría de sus cancelaciones han estado relacionadas con el clima. La nieve y el clima helado en el oeste de Canadá han provocado interrupciones en los viajes.

De hecho, en Alberta, este lunes se superaron varios récords de temperatura. En 15 comunidades se registraron las temperaturas más bajas de la historia.

Con el factor viento, las sensaciones han sido de entre -40 y -55 grados C, de acuerdo con un reporte de CBC News.

Toda la región de Alberta se encuentra bajo advertencia de frío extremo y las previsiones de Environment Canada indican que las bajas temperaturas se mantendrán hasta entrada la semana que viene.

El Aeropuerto Internacional de Edmonton registró un nuevo récord de -41,6 grados C. El récord previo era de 1992: -38 grados C.

En Airdrie se marcó un nuevo récord de -40,6 grados C y en Banff se estableció este lunes el récord de -37,2 grados C, superando así el de 1934, de -34,4 grados C.

Entretanto, cientos de familias han optado por permanecer en casa dada las temperaturas extremas. Cuando el frío es tan intenso el riesgo de frostbite se desarrolla solo en minutos.

La petición de los especialistas de Environment Canada es que las personas limiten, lo más posible, su estadía en lugares al aire libre.