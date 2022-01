Triste balance: 21 muertos por covid-19 en un solo día en Quebec

in

Las cifras reportadas hoy en la provincia de Quebec, y que corresponden a las últimas 24 horas, arrojan un balance deplorable, a pesar de las medias impuestas y con toque de queda incluido.

Las cifras indican 14 494 nuevos casos, 1 592 hospitalizados, y 21 fallecidos. Con este último guarismo se eleva a 13 el promedio diario de muertes en la semana en Quebec.

La mayoría de los decesos de ayer corresponden al tramo de edad arriba de los 70 años. Sin embargo, hubo una víctima que no llegaba a los 30.

El número de hospitalizados en cuidados intensivos es de 185 pacientes. Si pensamos que los decesos ocurrieron en estas unidades, la tasa de muertes sería de 11.35 %. Tal vez, no sea elevada, pero no deja de sorprender considerando que la nueva variante, ómicron, infectaba rápidamente, pero no mataba en la misma intensidad.

En Quebec, actualmente, la tasa de vacunación es de 85%. De esta cifra, el 78% ha recibido dos dosis, y el 17% tres, aproximadamente. En el grupo de edad de 5 a 11 años, la vacunación ha alcanzado el 56 %, que corresponde a una primera dosis.

Como ya se ha puesto en práctica muchos lugares en el mundo, Quebec ha reducido el periodo de aislamiento o cuarentena a los infectados por Covid-19, a solo cinco días. Si al final de estos cinco días, los síntomas persisten o revienen, se debe continuar el aislamiento hasta por lo menos diez días. Este aislamiento cuenta también para las personas en contacto directo con el infectado, llámese pareja o personas que vivan en el mismo lugar.

Medidas preventivas en los CHSLD

Por otro lado, se han incrementado las medidas de prevención en los CHSLD y residencias privadas para personas de edad avanzada. En este sentido en los CHSLD se ha limitado a una sola persona por día, que pueda estar en contacto con el residente.

Esta persona en contacto puede ser un familiar o un auxiliar médico. En el caso de las residencias privadas, se admitirá una sola persona que vaya en ayuda del residente, y máximo dos, en un día.

Desde luego en estos lugares se debe portar máscaras, lavarse las manos, guardar la distancia física de dos metros entre residentes; y todas las personas que estarán en contacto con el residente deben presentar su pasaporte de vacunación.