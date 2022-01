Quebec: Los no vacunados tendrán que pagar una «contribución de salud»

El primer ministro de Quebec consiguió -en su opinión- la vía más efectiva para lidiar con las personas que todavía niegan vacunarse contra la Covid-19: el dinero.

El gobierno de la provincia anunció que una “contribución de salud” será impuesta a las personas que no se vacunen por razones no médicas.

François Legault, primer ministro de Quebec reveló la nueva medida en una conferencia de prensa este martes. “Hemos llegado a ese punto”, admitió el mandatario. “Es una realidad que 10% de la población hace sufrir al otro 90% al inundar los hospitales”.

La cifra de hospitalizaciones en la provincia sigue aumentando a niveles nunca vistos desde el inicio de la pandemia, por lo que las autoridades consideran necesario tomar medidas que para muchos puede lucir extremas.

Los detalles sobre esta contribución financiera todavía no han sido revelados, ni tampoco su fecha de implementación. Legault, sin embargo, aclaró varias dudas.

Se trata de un aporte monetario que se les exigirá a las personas que no estén vacunadas. Sólo quedarán exentos quienes tengan una razón médica bien documentada. El primer ministro hizo una comparación con el aporte al seguro de medicamentos que los ciudadanos que no tienen un seguro privado deben hacer cada año.

También remarcó que no se trata de un pago que tendrán que hacer las personas no vacunadas si llegan a ser hospitalizados, sino que se aplicará a todos los que no estén vacunados, así se enfermen o no.

De igual forma, explicó que se tratará de un “monto considerable”. Si bien no dio detalles, dijo que “hablar de $50 o $100, no es en mi opinión un monto considerable”, para dar a entender que será mucho más que eso.

Situación crítica

Este martes Quebec reportó 62 nuevas muertes vinculadas a la Covid-19, mientras que la cifra de hospitalizaciones aumentó en 188 para llegar 2742, de las cuales 255 se encuentran en cuidados intensivos.

Legault dijo también que entre 1000 y 1500 trabajadores son necesarios en los hospitales y los centros de cuidado de personas mayores (CHSLD) para poder atravesar la actual ola de contagios.

Una de las opciones es negociar con los sindicatos la implementación de primas especiales para motivar a los trabajadores a volver a sus labores o a sumar nuevos trabajadores.