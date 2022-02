Crónica de una guerra ampliamente anunciada

Muchos creían imposible un escenario como el que se está viviendo en estos momentos en territorio de Ucrania. Muy a pesar de esa incredulidad, se trata de una guerra ampliamente anunciada; y sobre la cual ¿se hizo suficiente para impedirla? A juzgar por los hechos, no.

Tan poco creída y tan anunciada a la vez fue la guerra que, en la última semana, los voceros gubernamentales de los Estados Unidos, incluido su propio presidente, no han hecho mas que relatar como cualquier corresponsal de guerra, el reforzamiento de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, como las intensas maniobras militares en territorio de su aliada Bielorrusia.

No hay mejor escenario para el agresor que encontrar el terreno libre al que está ocupando. Sabe Putin que las fuerzas militares ucranianas son insuficientes como para confrontarlos eficazmente. Ucrania, por sí sola poco puede hacer, más allá de puntuales gestos de heroísmos.

Ucrania ha quedado sola, sin el apoyo concreto de sus aliados. ¿Tenía -o tiene-, aliados? Quizá lo creía así. Y era razonable que así lo pensara, ya que, tras la caída de la Unión Soviética, sus ojos y su disposición se tornaron hacia Occidente. Bien podrían haberse arrimado al Eje ruso. ¿Y ahora qué?

Hasta hoy occidente amenaza a Rusia con severas y nefastas sanciones, utilizando -quizá es lo más fuerte- un lenguaje altisonante. La OTAN se lava las manos diciendo que sería ilegal si apoya a Ucrania militarmente, porque ésta no forma parte de esa organización; y no es porque Ucrania no lo quiera, es porque su solicitud de entrar en la OTAN aún no ha sido aprobada por la propia organización.

Es muy difícil que las solas sanciones económicas vayan a hacer retroceder a Rusia. A personajes autócratas como Putin no les interesa si su pueblo sufre por esas sanciones; lo que les interesa es mantener el poder antes que nada. Además, en el enrevesado mundo económico y financiero, hay muchos atajos por donde ir para contornear las sanciones.

Por el contrario, la invasión rusa a Ucrania ya está haciendo tremendos daños a Occidente. El primer efecto es que Europa, por las sanciones, no podrá contar con el gas y petróleo que viene de Rusia. ¿Tiene Europa proveedores alternativos? ¿Hasta cuando podrá aguantar esta situación? Por el momento todos los indicadores bursátiles han caído y el precio del petróleo pasó los 100 dólares por barril; y seguramente continuará hacia sus derivados, como la gasolina. Los productos en general tienden a subir de precios, lo que se reflejará en más inflación, precisamente cuando veníamos recién saliendo de los efectos de la pandemia del Covid 19.

La huida despavorida de la gente para alejarse del escenario de una guerra, que ya ha empezado, provocará una enorme presión hacia Europa. Algunos estiman que podrían salir de Ucrania unos 4 a 5 millones de personas. En estos momentos para esa gente es el caos; no hay vuelos, y no hay ayuda de otros países habilitando vuelos especiales. Acabamos de enterarnos que Canadá cerró su embajada en Ucrania (Ver nota). ¿Es una medida adecuada dada las circunstancias dramáticas? Quién va a ayudar a algún canadiense que esté por esos lares. Es verdad que les dijeron que abandonaran el país. ¿Acaso es así la vida tan cuadrada? Por el momento la gente está abandonando como puede, y hasta a pie, para alejarse del peligro.

